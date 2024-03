Eva Grimaldi e Imma Battaglia, come si sono conosciute? “Appena l’ho vista…”, la confessione

Tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia è stato un vero e proprio colpo di fulmine: ecco il racconto choc dell’attrice.

La relazione tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia è diventata di dominio pubblico nel periodo in cui la prima stava partecipando all’Isola dei Famosi. Era il 2017 e l’attrice non aveva assolutamente fatto coming out. Anzi, le due avevano mantenuto il massimo riserbo sulla loro relazione, nonostante il fatto che ormai facessero coppia fissa da molti anni.

Durante la trasmissione, come a tutti i concorrenti, ad Eva fu data la possibilità di incontrare una persona cara. La concorrente, però, non sapeva chi era volato fino in Honduras per andare a salutarla. Quando si rese conto che avrebbe potuto passare del tempo insieme alla sua Imma, la reazione commossa ed emozionata di Eva significò più di qualsiasi dichiarazione. Le due si abbracciarono e non si baciarono sulla bocca, ma era assolutamente chiaro che il loro legame fosse più profondo di una semplice amicizia.

Appena due anni dopo l’Isola dei Famosi, Eva e Imma si sono sposate in virtù della legge Cirinnà e oggi sono ufficialmente una coppia davanti alla legge. La loro storia d’amore, che ancora oggi suscita diverse polemiche, è nata con un vero e proprio colpo di fulmine, come ha raccontato la Grimaldi.

“Quando l’ho vista…”: il racconto di Eva Grimaldi

La vita amorosa di Eva Grimaldi è stata sempre molto chiacchierata. L’attrice e modella aveva frequentato per un periodo Lele Mora, famosissimo “boss” dei paparazzi italiani negli anni Novanta. Successivamente era stata legata a Vittorio Sgarbi e aveva poi finto una relazione con Gabriel Garko, la quale era stata costruita a tavolino dalla loro agenzia e serviva a sostenere l’immagine dell’attore come sex symbol per nascondere la sua omosessualità.

Lasciatasi alle spalle quella storia fittizia, nel 2006 Eva Grimaldi ha celebrato le nozze con Fabrizio Amoroso, ma i due si sono lasciati nel 2010 e hanno divorziato definitivamente nel 2013. Proprio mentre era sposata con l’imprenditore, nel 2008, l’attrice ha visto Imma Battaglia per la prima volta.

“Ero andata al Gay Pride con degli amici […] Ad un certo punto sul palco vedo Imma, di spalle, che stava parlando con delle persone. – ha dichiarato la Grimaldi in un’intervista – Ero molto lontana, la vedevo piccolissima, poi lei si è girata e quando l’ho vista ho pensato ‘Che bella’“ sono state le sue parole, ricordando quello che per lei fu un vero e proprio colpo di fulmine.

“Io credo che tutti noi siamo energia e io lì ho sentito la prima scossa” ha spiegato la Grimaldi, riferendosi a quell’incontro che le avrebbe cambiato la vita. Pochissimo tempo dopo l’attrice si è messa in macchina e ha guidato da Roma fino a Verona, solo per incontrare Imma a tu per tu. Da allora, non si sono più lasciate.