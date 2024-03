Ernesto Russo, incontri segreti con Cristina e Asmaa? Dopo Uomini e Donne, spunta la foto

Scoppia la bufera sul cavaliere napoletano Ernesto Russo: il dettaglio non passa inosservato ai fan del programma.

È senza dubbio uno dei protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne. Mancava nel parterre da diversi anni, decidendo poi di ritornare per corteggiare Ida Platano. Ad un certo punto, però, Ernesto si è accorto di non essere interessato alla tronista ed è andato via. Nelle puntate successive, tuttavia, è stato contattato dalla redazione e ha fatto ritorno in studio. Oggi sta frequentando Barbara, anche se tra di loro le cose non procedono alla grande.

Qualche giorno fa è finito al centro di un’incomprensione. Tirato in ballo da Diego, Ernesto è stato criticato per aver esagerato nei confronti di Asmaa e Cristina. Insomma, secondo Tavani si sarebbe preso troppa confidenza con le due ragazze. A pensarla così, però, non sarebbe solo il collega ma anche alcuni fan. Vediamo cosa è successo.

Il cavaliere di Uomini e Donne finisce nella bufera: Ernesto è stato beccato con Asmaa e Cristina

È scoppiata una vera e propria bufera intorno ad Ernesto Russo. Il cavaliere è finito al centro di una discussione qualche giorno fa per aver messo la mano sulla spalla a Cristina e ad Asmaa, sedendosi in mezzo alle due. Un comportamento che non è piaciuto a Diego, il quale si è arrabbiato con Asmaa, ragazza con cui stava uscendo. Secondo Tavani, il gesto del cavaliere napoletano è stato troppo spavaldo e Asma per correttezza e rispetto suo avrebbe dovuto reagire.

Ernesto si è difeso dicendo che non ha fatto nulla di male e che non ha mancato di rispetto a nessuno. Ha riferito che stava parlando con Cristina e ha solo allargato il braccio. Inoltre, ha precisato che con entrambe le dame c’è solo un rapporto di amicizia e niente di più. Quello che però non torna è la foto pubblicata sul suo account.

Il ristoratore infatti ha postato il momento incriminato con degli hastag. Il cavaliere ha ricevuto anche sui social molte critiche e, per zittire le malelingue, ha risposto a tutti: “Signori, nessuna delle due signore è seduta sulle mie gambe. Sono due bellissime donne che stimo e rispetto. Sia Cristina che Asmaa. Non vedete il male dappertutto”. Le polemiche, però, sono continuate, dato che una fan del 50enne lo ha invitato a fare meno il Santone.