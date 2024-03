Era piccolissima quando ha mosso i primi passi in tv, oggi è amata da tutti: riesci a riconoscerla in poco tempo?

Oggi showgirl affermata, ha mosso i suoi primi passi in tv quando era ancora una bambina e, da sempre, è molto amata. Riesci a riconoscerla in poco tempo?

Lo scatto condiviso mostra la sagoma di una delle showgirl e conduttrici più amate degli ultimi anni. Bellissima, cavalca il successo da tempo e, anche se oggi è alla guida di format molto seguiti, ha fatto una gavetta non indifferente. Ha debuttato in tv piccolissima, da bambina è stata protagonista di alcuni noti spot pubblicitari: è grazie alla mamma che ha capito che aveva una predisposizione verso il mondo dello spettacolo.

Da adolescente ha fatto i suoi primi provini per poi approdare ad uno dei format preserali di maggiore successo: Passaparola. Nel quiz game condotto da Gerry Scotti, ha rivelato le sue doti di ballerina, ma soprattutto la capacità di stare davanti alle telecamere. Letterina insieme a volti come Silvia Toffanin, con cui è ancora oggi molto amica, ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori.

In seguito ha presenziato a Che tempo che fa a fianco a Fabio Fazio e, successivamente, è approdata alla conduzione dei reality: dal Grande Fratello all‘Isola dei famosi. La vip misteriosa ha due sorelle, in passato ha avuto uno scontro molto vivace con Fabrizio Corona e nell’ultimo anno è stata protagonista del gossip a causa della sua vita privata. Di chi stiamo parlando?

Ovviamente, si tratta di Ilary Blasi. Volto noto in tv e attualmente al centro dell’interesse della cronaca rosa per la rottura con Francesco Totti, ormai suo ex marito. I due sono stati sposati per più di 20 anni e sono sempre apparsi una coppia solida. La conduttrice, nel corso degli anni, ha difeso più volte il suo matrimonio dalle varie illazioni e pettegolezzi, ma la separazione alla fine è stata inevitabile.

Ilary Blasi, quando torna in tv

La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha monopolizzato l’attenzione del gossip. Sui due si è detto di tutto e di più e, ad oggi, le pratiche sulla divisione dei beni in comune non sono state ancora definite. Il confronto in tribunale è attualmente in corso. L’ex capitano dell’AS Roma, al momento, è legato a Noemi Bocchi. Anche Ilary ha un nuove amore: l’imprenditore Bastian Muller.

Protagonista del docu-film Unica, trasmesso da Netfilx, la Blasi ha raccontato la sua versione dei fatti in merito agli eventi che hanno condizionato la fine del suo matrimonio. La showgirl romana ha smentito le affermazioni dell’ex marito. Ilari, inoltre, è prossima a tornare in tv. Non l’è stata affidata la conduzione della prossima edizione de L’Isola dei famosi, ma a quanto pare sarà alla guida di Battiti Live, il programma musicale itinerante in onda su Italia Uno durante l’estate.