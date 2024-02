Elisabetta Gregoraci, tutte le case che le ha regalato Briatore: hanno un valore incommensurabile

Elisabetta Gregoraci ha molti soldi e il suo patrimonio è dato anche dalle case che le ha regalato Flavio Briatore: hanno un valore enorme.

L’ex marito è stato molto generoso con Elisabetta Gregoraci, regalandole tutte le case che oggi rappresentano per lei un patrimonio grandissimo. Ecco quanti soldi ha la conduttrice e quanto valgono i regali dell’imprenditore nel generare la sua ricchezza.

Sapere quanto guadagna Elisabetta Gregoraci è una delle curiosità dei tantissimi fan che la seguono. La conduttrice infatti ha uno stile di vita decisamente lussuoso e tra abiti, borse, case meravigliose e viaggi da sogno, in molti si domandano da dove prenda tutti questi soldi. Beh, non è certo un segreto che la soubrette calabrese sia stata sposata con uno degli uomini più ricco d’Italia, Flavio Briatore. Proprio alcuni suoi regali sarebbero stati fondamentali per determinare la sua fortuna.

Quanto valgono le case regalate da Flavio Briatore ad Elisabetta Gregoraci? Ecco il patrimonio della conduttrice

Quanto entra in tasca alla bellissima Elisabetta Gregoraci? La conduttrice, ritornata al timone dello show Made in Italy, ha un reddito annuo complessivo composto da diverse cifre. Sono molte le entrate che compongono il suo patrimonio, innanzitutto l’assegno di mantenimento che Flavio Briatore le corrisponde ogni mese per Nathan Falco, di circa 8mila euro, più le spese extra. Ma non è tutto, infatti l’ex marito le ha anche regalato dei beni immobiliari extra lusso e quote in alcuni locali.

La showgirl calabrese percepirebbe cifre stellari non solo dal mantenimento, ma anche dai cachet per le sue conduzioni in tv e per le partecipazioni. A queste si aggiungono le sponsorizzazioni sui social. La bella soubrette ha infatti sempre fatto una bella vita, come l’ex marito ha dichiarato, e a lei sono rimaste le case a Montecarlo, di 1.000 mq in cui vive con Nathan, e a Roma, che Briatore le ha comprato e che quindi è di sua proprietà.

Elisabetta inoltre trascorre molto tempo in vacanza nelle proprietà di Briatore sia in Sardegna che in Kenya e ha un autista privato. In possesso della calabrese anche alcune quote dei locali dell’imprenditore come il Twiga, il Billionaire e altri.

Certo, a guardare le foto su Instagram della Gregoraci non si poteva ovviamente immaginare che il suo stile di vita fosse da “povera”. La calabrese ha sempre abiti, scarpe e borse extra lusso e spesso i suoi look valgono migliaia di euro. Insomma, non possiamo dire che Flavio Briatore non le abbia concesso una separazione consensuale con cifre da sogno!