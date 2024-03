Elisabetta Gregoraci, incidente durante il soggiorno a Miami: “A momenti mi si rompe il naso”

In vacanza a Miami, Elisabetta Gregoraci ha fatto i conti con un piccolo incidente. Ai suoi tantissimi fan ha fatto sapere che ha rischiato di rompersi il naso.

Le basta mostrarsi per far girare la testa praticamente a tutti con la sua straordinaria bellezza e la sua assurda sensualità, Elisabetta Gregoraci è proprio uno schianto ed è per questo che non potrebbe mai passare inosservata. I suoi affezionati e tantissimi fan impazziscono di fronte alle sue curve da sogno e al suo fascino irresistibile, continuamente infatti la riempiono di complimenti e like.

Sono passati molti anni dal suo esordio sul piccolo schermo. Nel corso della sua lunga carriera ha dimostrato di avere un incredibile talento, oltre ad essere meravigliosa e super sensuale. Col tempo è riuscita a farsi sempre più spazio nel mondo della televisione e dello spettacolo, non solo come showgirl ma anche come conduttrice, ed oggi è amatissima. Da poco l’abbiamo vista al timone di Made in Italy su Rai 2, al fianco di Gigi e Ross, come al solito ha conquistato tutti con il suo modo di fare e il suo fascino senza tempo.

All’età di 44 anni, Elisabetta Gregoraci è bella da togliere il fiato, per lei il tempo sembra essersi fermato. Con il suo corpo statuario e la sua affascinante bellezza ammalia sempre i fan, non notarla è davvero impossibile per i suoi seguaci. Dopo la conduzione del programma su Rai 2, la splendida showgirl si sta concedendo alcuni giorni di relax e vacanza: si è recata a Miami insieme al figlio Nathan Falco.

Incidente a Miami per Elisabetta Gregoraci, come ha rischiato di rompersi il naso

Durante il suo soggiorno a Miami, la meravigliosa conduttrice e showgirl aggiorna spesso i fan sul suo profilo Instagram, dove è seguita da 2milioni di follower. Quotidianamente mostra luoghi incantevoli e panorami stupendi, a far girare la testa a tutti però sono gli scatti sensuali che mettono in evidenza le sue fantastiche forme, quelli in bikini infuocano subito il web.

Tramite le sue storie di Instagram, tuttavia, Elisabetta Gregoraci ha raccontato ai suoi seguaci una breve ‘storia triste’ e ha aggiunto che Nathan Falco è un pericolo notturno. Cosa è successo? Ha dovuto fare i conti con un piccolo ‘incidente’ nel corso della sua vacanza a Miami, fortunatamente però sta bene.

La favolosa conduttrice ha fatto sapere che, durante il loro soggiorno, lei e il figlio stanno dormendo insieme. Il ragazzo però sogna molto e si muove. Una notte, mentre sognava, le è arrivato un pugno sul volto ed è stato proprio Nathan. La Gregoraci ha poi detto: “A momenti mi si rompe il naso“.