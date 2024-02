Elisabetta Canalis, la confessione piccante che spiazza i fan: l’ex velina si lascia andare così

Elisabetta Canalis si è resa protagonista di una confessione piccante durante un’intervista: la modella lo dice chiaramente, lasciando i fan spiazzati.

Una donna come Elisabetta Canalis può essere definita ‘regina’ in ambito nazionale. Ha compiuto 45 anni lo scorso 12 settembre, ciò significa che la carta d’identità non è più un punto di forza per la modella di origini sarde. Eppure, ancora oggi fa invidia a numerose ragazze molto più giovani di lei. Questo anche grazie all’allenamento costante.

Entrando più nello specifico, Elisabetta ama praticare kickboxing, un’attività particolarmente intensa che l’aiuta a scaricare lo stress e mantenere una linea semplicemente perfetta. Ovviamente il tutto è accompagnato da un’alimentazione quantomeno adeguata ed equilibrata, senza però seguire una vera e propria dieta. Canalis è un esempio per chi mira a valorizzare l’aspetto fisico, un dettaglio strettamente collegato inevitabilmente all’autostima di ognuno di noi.

È importante curare l’immagine, cercando allo stesso tempo di fissare dei valori umani positivi. Poiché, se priva di sostanza, diventa mera apparenza. Di ciò Elisabetta è pienamente consapevole, difatti la modella non ha timore di esprimere pubblicamente un pensiero anche negativo su un determinato tema.

Abbiamo a che fare con un personaggio che, a modo suo, è riuscito ad oltrepassare i confini nazionali, perlopiù durante la chiacchieratissima storia d’amore vissuta al fianco dell’irresistibile George Clooney. Ma con l’attore statunitense si arrivò relativamente presto alla rottura definitiva, al contrario di quanto accadde col chirurgo Brian Perri.

Elisabetta Canalis e la confessione piccante: “Il sesso cambia”

Quest’ultimo ha vissuto insieme ad Elisabetta in quel di Los Angeles per diversi anni e la coppia diede anche alla luce una splendida bambina di nome Skyler Eva. I due decisero di convolare a nozze nel 2014, ma a distanza di parecchio tempo si sono detti addio avviando le pratiche per la separazione.

Anche in questo caso qualcosa non ha funzionato, d’altronde è assai difficile costruire una relazione sana e far sì che duri magari per tutta la vita. A lungo andare la coppia perse un po’ di passione a letto, il che è normale. La stessa Canalis si è soffermata sul tema in questione nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Panorama Wellness.

La modella di Sassari ha rivelato come sia cambiato il rapporto col suo ex marito dopo la nascita della figlia: “Il sesso è importante, ma che stanchezza a volte…“. Elisabetta pretese che Skyler dormisse nella sua stessa camera, ma la piccola scendeva dal lettino per andare in mezzo a mamma e papà.

“La vita cambia e anche il sesso“, aggiunge la showgirl sarda. Come darle torto: l’attività sessuale per forza di cose viene scalfita dall’inesorabile avanzare degli anni. Per questo è necessario ogni tanto reinventarsi e mettersi in gioco, al fine di tenere accesa la fiamma. Ovviamente per riuscirsi è fondamentale che la coppia sia molto unita.