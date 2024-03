Elisa Isoardi esce allo scoperto e confessa chi vuole al suo fianco: davvero un’ottima scelta

Elisa Isoardi esce allo scoperto e fa una confessione inaspettata lasciando tutti senza fiato: ecco cos’ha detto.

Una delle conduttrici che hanno cambiato il mondo dello spettacolo con la sua favolosa bellezza, il suo talento e la sua grande professionalità è proprio lei, la grande Elisa Isoardi. Il suo volto è stato associato a diverse trasmissioni televisive in qualità sia di concorrente che di conduttrice. Finalmente, dopo molti anni, ha confessato chi vorrebbe avere al suo fianco: ecco i dettagli della vicenda che andremo a svelarvi nel corso di questo articolo.

La donna comincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo prima studiando e diplomandosi presso l’Agora in teatro drammatico e, successivamente, trasferendosi a Milano, dove inizia una carriera da modella e sfila per alcuni dei più importanti brand internazionali, come Carlo Pignatelli e Max Mara.

Visto il suo talento, Elisa viene scelta alla conduzione di alcuni programmi, tra cui Sabato & Domenica Estate, contenitore del weekend in onda al mattino, Pongo e Peggy – Gli animali del cuore, e la famosa trasmissione Linea Verde. Anche se, bisogna ricordare, il vero successo lo ha ottenuto grazie a Miss Italia, celebre concorso di bellezza condotto a quel tempo da Fabrizio Frizzi, il quale ha subito creduto nelle sue doti.

Non sorprende, quindi, che la Isoardi abbia recentemente voluto ricordare il presentatore con parole piuttosto dolci, affermando: “Il primo messaggio per augurarmi ‘in bocca al lupo’ per l’inizio di un nuovo programma l’ho sempre ricevuto da lui”. E ancora: “Mi mancano i consigli che era sempre pronto a dare […] Fabrizio Frizzi era un uomo incredibile. Lo chiamo uomo, persona, non riesco a chiamarlo collega”.

Elisa Isoardi, spunta la verità sul suo “uomo” ideale

La bella conduttrice e modella Elisa Isoardi ha fatto parlare parecchio di sé per via della lunga storia d’amore intrattenuta con il ministro Matteo Salvini, durata per molti anni. I due, nel 2018, hanno deciso di proseguire le loro strade in maniera separata, ma tra di loro vige sempre un rapporto di stima, affetto e fiducia. Dopo diverso tempo, ad ogni modo, è spuntata la verità circa quale sia l’uomo ideale secondo la conduttrice.

Attraverso una Instagram story, Elisa Isoardi ha condiviso un aforisma davvero molto divertente che fa capire tanto della sua vita privata in questo momento. La donna, infatti, ha pubblicato la seguente frase: “Circondatevi solo di persone che…No…Niente…Un cane, prendete un cane“. Il post è corredato da alcune emoticon, quindi immaginiamo che ancora per un po’ Elisa preferirà rimanere single, fin quando non troverà una persona che le fa bene al cuore.