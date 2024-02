Eliminazione choc a Uomini e Donne: la mossa che nessuno immaginava

Ennesima scrematura dei corteggiatori: il percorso della tronista non convince particolarmente il pubblico di Uomini e Donne.

Le registrazioni seguono la messa in onda delle puntate di Uomini e Donne. La redazione del programma ha tentato di limitare la diffusione delle anticipazioni, purtroppo però il pubblico presente in studio (e la parlantina di molti) non ha consentito loro di gestire “il problema”. Ciò nonostante, il dating show condotto da Maria De Filippi conquista da oltre due decenni il record di share, tanto da essere sopravvissuto alla scrematura dell’Amministratore Delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, all’inizio della stagione autunnale.

Proprio in merito alle temute e tanto attese anticipazioni, sembra che Ida Platano – prima tronista Over – stia iniziando a produrre il primo resoconto del suo percorso. Un percorso che, tra l’altro, non convince particolarmente i telespettatori più esigenti. La puntata in onda martedì 27 febbraio l’ha vista nuovamente protagonista. Persino Gianni Sperti – suo primo difensore – ha criticato la sua pesantezza.

Mario, conduttore di Radio Kiss Kiss, è tornato nel programma con l’intenzione di corteggiare assiduamente la dama 40enne. Ida gli ha consentito di rimanere, con qualche remora e critica di troppo. Tina Cipollari, indispettita dall’atteggiamento dell’amica del cuore di Gemma Galgani, è poi intervenuta: “Scendi dal piedistallo” – sono state le sue parole.

Un altro corteggiatore lascia Uomini e Donne

Ida Platano perde corteggiatori. Per la prima volta nella storia del programma, una tronista si vede abbandonata ripetutamente da coloro che sono giunti per corteggiarla. Ernesto ha preferito tornare nel parterre maschile, nella consapevolezza che la dama bresciana non sia fatta per stargli accanto. In seconda battuta, durante la messa in onda di martedì 27 febbraio, un altro corteggiatore ha deciso di rinunciare al suo percorso nel dating show. Parliamo nientedimeno di Sergio.

Nonostante l’esterna condivisa delle scorse registrazioni, durante la quale la tronista ha fatto visita al corteggiatore in ospedale, Sergio ha deciso di abbandonare il programma in seguito alla decisione di Ida di accogliere nuovamente Mario. La diretta interessata ha spiegato di non averlo pensato – Ernesto dunque aveva ragione, il gesto nei confronti del corteggiatore si è tradotto in un semplice contentino. Eppure, non è finita qui.

Dalle anticipazioni, come se non bastasse, è emerso che Ida Platano ha perso anche un altro corteggiatore. Si tratta di Marco. Questa volta però la decisione nasce dalla tronista stessa. Il percorso dunque si concentrerà, nelle prossime settimane, nella conoscenza di Pierpaolo, Mario e Daniele. Con il primo si dice sia scattato un bacio.