Elettra Lamborghini sbotta sui social: la richiesta dei follower non è andata giù alla cantante

La richiesta dei follower non piace affatto ad Elettra Lamborghini. La favolosa cantante sbotta sui social: ecco cosa ha detto ai suoi tantissimi fan.

Sempre splendida e in forma smagliante, Elettra Lamborghini conquista puntualmente l’attenzione di tutti coloro che con grande affetto la seguono. Questi non perdono mai occasione per farle notare quanto sia irresistibilmente bella e super seducente: ogni volta che la vedono perdono completamente la testa.

Da anni fa parte del mondo dello spettacolo, della musica e della televisione e con il suo incredibile talento è diventata sempre più famosa e apprezzata. Le sue canzoni diventano dei tormentoni, i suoi seguaci l’hanno adorata nei panni di opinionista e l’apprezzano moltissimo come conduttrice. Anche sui social è ogni giorno più amata e seguita: sul suo profilo Instagram, infatti, ad oggi conta 7,2milioni di follower. Questi, ammirandola in tutto il suo splendore, non capiscono più nulla.

I post che pubblica conquistano numerosi complimenti e like. Elettra Lamborghini, quotidianamente, aggiorna i suoi affezionati e tantissimi fan rendendoli partecipi della sua vita. Da poco si è recata ad Amsterdam in compagnia di un’amica e, mentre passeggiavano per le vie della città, ha mostrato ai follower delle vetrine piene di gelati, dolci e altro ancora. Molti di loro le hanno domandato di parlare della sua alimentazione, una richiesta che non ha proprio condiviso.

Elettra Lamborghini, lo sfogo sui social: le parole della cantante sulla sua alimentazione

Negli ultimi anni, più volte ha parlato del suo regime alimentare sui social dicendo che segue una dieta perlopiù vegana. Un recente scatto, però, ha incuriosito non poco i fan. Nel piatto che ha mostrato sui social, infatti, c’erano avocado, salmone e uova ed è per questo che l’hanno riempita di domande.

Per fare un po’ di chiarezza, Elettra Lamborghini – tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram – ha fatto sapere che, quando è in giro, è più flessibile in merito alla sua alimentazione. Tuttavia i suoi piatti preferiti restano sempre quelli senza alcun tipo di carne o derivato animale. La cantante ha poi pubblicato un’altra storia, nella quale ci ha tenuto a precisare che lei fa parte di quelle persone del ‘vivi e lascia vivere’.

Ha spiegato che si è trovata a prediligere una dieta vegana per via dei suoi gusti e delle sue esperienze, perché la fa sentire decisamente meglio e piena di energia. Si è però definita una buona forchetta. A detta sua, non si fa mancare nulla e, se ha voglia di schifezze, le mangia e basta.

A casa, ad ogni modo, otto volte su dieci opta per il vegano. Molti fan le chiedono di condividere cosa mangia durante il giorno, ma Elettra pensa che sia una cosa sbagliatissima perché l’alimentazione è personale e soggettiva e lei non è certo una dietologa. Ha poi concluso dicendo: “Chiedete a chi è competente, non alla gente su Instagram.”