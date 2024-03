Eleonora Abbagnato, il racconto a “Domenica In”: “Le ho salvato la vita”

Eleonora Abbagnato si è raccontata ai microfoni di “Domenica In” e ha dichiarato: “Le ho salvato la vita”. Ecco a chi si riferiva l’étoile.

Eleonora Abbagnato è stata ospite da Mara Venier, in studio ha raccontato qualcosa sul suo passato, ma anche di quanto accadrà il prossimo 29 marzo quando andrà in onda “Una stella che danza”, dedicato proprio ad Eleonora e alla sua incredibile carriera.

Questo pomeriggio in studio non sono mancate per lei le sorprese, ma neanche i racconti dolorosi, andiamo con ordine e scopriamo cosa è successo e soprattutto tutto quello che ha dichiarato la ballerina.

La carriera di Eleonora Abbagnato e il rapporto con la madre

La carriera di Eleonora Abbagnato è stata brillante e oggi i genitori con un video le hanno voluto mostrare tutto il loro affetto, ovviamente alle parole della madre: “Lei non lo sa ma noi la ringraziamo tantissimo ci ha reso orgogliosi davvero di lei”, sia la padrona di casa che l’étoile non hanno potuto fare a meno di commuoversi.

Mamma e figlia sono legate da un legame indissolubile e in una precedente intervista rilasciata a “Verissimo” la ballerina aveva raccontato che avrebbe lasciato l’Opera di Parigi, proprio a causa di un problema di salute della mamma. “Le sono sempre stata accanto – spiega Eleonora- ci sentiamo spesso al telefono, ma ora rientrando in Italia spero di riuscire a starle vicino e di essere forte”.

Ampio spazio anche all’uomo della sua vita, ovvero Federico Balzaretti che quando si conosciuti era un calciatore del Palermo, mentre adesso è dirigente della Roma. A farli incontrare era stato il loro parrucchiere. Fu subito amore e i due nel 2011 decisero di convolare a nozze. Attualmente vivono a Roma insieme ai quattro figli: Ginevra e Lucrezia, nate da una precedente relazione del calciatore, e Julia e Gabriel, venuti al mondo rispettivamente nel 2012 e nel 2015. Proprio Ginevra ha voluto scrivere una lettera alla ballerina, ma l’emozione è stata incontenibile e per questa ragione è stata interrotta la lettura.

Il bellissimo rapporto con Carla Fracci

Il 29 marzo andrà in onda il film “Una stella che danza” e a tal proposito non si potrà evitare di parlare del grande rapporto che la univa a Carla Fracci. Proprio oggi, infatti, l’étoile ha raccontato: “Sul palco le ho salvato la vita”. In merito Eleonora ha raccontato che c’era un toro su una coreografia, ma quest’ultimo non era stato fissato nel migliore dei modi e se fosse caduto avrebbe potuto far male alla collega: è stata proprio la ballerina a bloccarlo. Inoltre, ha ammesso: “Io non ascoltavo e facevo un po’ di testa mia ma per questo le assomigliavo. Lei aveva un’eleganza innata. Ora è una mancanza per tutti noi”.