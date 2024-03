Edoardo Sanson, reazione choc al bacio passionale tra la fidanzata Anita Olivieri e Alessio Falsone: indiscrezione bomba

Edoardo Sanson non è rimasto in silenzio dopo aver visto il bacio tra Anita e Alessio. Vediamo insieme qual è stata la sua reazione.

Sono settimane ormai che si parla di Edoardo Sanson. Il giovane è entrato nella casa del Grande Fratello qualche settimana fa per fare una sorpresa di San Valentino ad Anita. La concorrente aveva spiegato di essere legata sentimentalmente ad un uomo e in tanti si erano chiesti se esisteva davvero, dato che non si era mai fatto vedere in studio. Originario di Torino, il bel 27enne vive a Roma, ed è stato fidanzato con la gieffina per dieci anni.

Nel 2021 i due si erano lasciati, ma tra alti e bassi la loro storia era continuata. All’interno del reality, la giovane aveva più volte manifestato la sua intenzione di incontrare Edoardo e definire meglio il loro rapporto, dato che si era accorta di sentire la sua mancanza.

Edoardo aveva quindi fatto una sorpresa ad Anita e i due si erano anche baciati. La concorrente aveva dichiarato di vedere l’uomo come il padre dei suoi figli. Ma le cose sono cambiate quando è entrato nella casa come coinquilino Alessio Falsone. Il 31enne ha conquistato in poco tempo il cuore della 26enne.

La reazione di Edoardo Sanson al flirt tra Anita e Alessio

Nella casa i due, in questi giorni, sono stati molto vicini ed è scattato anche un bacio passionale in piscina. Nel corso della puntata andata in onda giovedì 7 marzo, il Grande Fratello ha dato l’opportunità ad Edoardo di telefonare in diretta per parlare con Anita. Ma il telefono non ha mai squillato, un chiaro segnale che il comportamento della ragazza non è piaciuto ad Edoardo. La gieffina ha anche spiegato agli altri coinquilini di non sentirsi fidanzata con il 27enne e di provare molta attrazione, soprattutto di testa, verso Alessio.

Sui social, però, l’influencer Deianira Marzano ha condiviso con i suoi follower un messaggio che le è arrivato in anonimo da persone molto vicine ad Edoardo Sanzon. Pare, infatti, che il giovane ci sia rimasto molto male per il comportamento di Anita e per come lo abbia dimenticato in poco tempo, buttandosi subito tra le braccia di Alessio.

Secondo questa fonte, Edoardo voleva chiedere addirittura ad Anita di sposarlo dopo il Grande Fratello, ma adesso il suo atteggiamento verso la concorrente è totalmente cambiato: “Non la vuole vedere mai più. È deluso, non si aspettava una cosa del genere“. Intanto, in casa continua lo scambio di coccole e tenerezze tra Anita e Alessio.