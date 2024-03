Diletta Leotta oggi è una conduttrice famosissima ma ve la ricordate agli inizi? Stenterete a riconoscerla

Com’era Diletta Leotta agli inizi della sua carriera nel mondo dello spettacolo? Eccola giovanissima durante un provino.

Diletta Leotta sta vivendo un periodo magico: ad agosto 2023, nel giorno del suo compleanno, è diventata mamma per la prima volta di una bambina. Ha scelto di chiamare la sua primogenita Aria anche se, inizialmente, aveva pensato di darle il nome di sua mamma, Ofelia. In un’intervista a Verissimo ha raccontato che è stata proprio la donna a dirle di no, visto che, a quanto pare, non le piace moltissimo.

Ma la nascita della piccola non è l’unico momento che non potrà dimenticare: durante la gravidanza ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo compagno, Loris Karius. Soltanto qualche settimana fa, però, ne ha dato notizia. Ha spiegato sui social, mostrando una foto con l’anello al dito, di aver aspettato a rivelarlo, perché con Loris voleva viversi quanto più possibile le emozioni per la nascita di Aria. Oggi la conduttrice è amatissima dal pubblico, ed è anche tanto apprezzata per la sua bellezza. Agli esordi, tuttavia, aveva un aspetto molto diverso.

Diletta Leotta, com’era la conduttrice agli inizi: sui social spunta il video da giovanissima

Diletta Leotta è oggi una delle conduttrici sportive più famose del settore. Ha iniziato a immergersi nell’ambiente a 17 anni, collaborando ad Antenna Sicilia, in una trasmissione calcistica. Ma già qualche tempo prima aveva cominciato a muovere i primi passi nel mondo dei concorsi di bellezza: a 15 anni ha infatti partecipato a Miss Muretto, mentre tre anni dopo ha preso parte a Miss Italia, venendo però eliminata.

Nel 2010 affianca Salvo La Rosa nella conduzione dell’undicesima edizione del Festival della nuova canzone siciliana e, inoltre, entra nel cast del programma Insieme come valletta. Diletta ha quindi iniziato a farsi conoscere quando era solo un’adolescente e da allora non si è più fermata. Agli esordi della sua carriera aveva, però, un aspetto un po’ diverso da oggi, dato che era giovanissima. Com’è evidente da questo video, pubblicato dalla pagina Instagram @prima volta di, aveva un look differente.

La conduttrice portava i capelli sempre lunghi, ma più mossi. Infatti, da un po’ di tempo, sfoggia spesso una chioma liscia. Era diversa ma pur sempre bellissima. Nel filmato era impegnata, insieme all’ex finalista di Miss Italia 2009 Mirella Sessa, in un casting: le due giovani ragazze recitano una scena sentimentale e alla fine si lasciano andare ad un abbraccio e ad una sincera risata. Diletta stava appena cominciando a farsi conoscere e, in men che non si dica, grazie al suo talento, è arrivata davvero in alto.