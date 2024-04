Dal Grande Fratello a star sul web: gambe mozzafiato e fisico da urlo

Il personaggio di cui vi parliamo oggi è famoso per aver fatto il Grande Fratello, ma oggi è diventato una vera star del web. La giovane ragazza ha delle gambe mozzafiato.

Le immagini pubblicate sui social network sono da far girare la testa e lasciano tutti senza parole. Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lei.

Prima di rivelarvi di chi si tratta possiamo dirvi che ha un fisico perfetto, capelli lunghi e biondi e tantissimi tatuaggi. Da molti è considerata una delle più belle protagoniste del reality show di Canale 5. Grazie alla sua bellezza ha conquistato tutti, ma si è dimostrata anche ragazza molto intelligente e soprattutto genuina. Non possiamo far altro che apprezzarla.

Inoltre grazie ai social ha mostrato un lato di lei che non conosciamo, che la vede sempre molto profonda e attenta ai suoi fan con i quali comunica ogni giorno attraverso le storie. Di certo anche voi la conoscete e molti la adoreranno oltre a seguirla sui social. Su Instagram conta quasi 300mila follower che la riempiono di complimenti giorno dopo giorno.

Gambe mozzafiato, dal Grande Fratello al web

Questa ragazza ha dimostrato a tutto il mondo dello spettacolo di essere molto più che un fisico attraente. Già al Grande Fratello aveva fatto parlare di lei per il suo modo di fare, per la simpatia e l’intelligenza. Avete capito di chi stiamo parlando?

Si tratta di Erica Piamonte che nella bio di Instagram si definisce così: “Gf16 finalista. Oltre l’apparenza. Consigli e segreti di bellezza. Ti aiuto ad avere un corpo sano”. Nata a Campi Bisenzio nel 1988 oggi ha 36 anni ma ne dimostra molti di meno. Fisico perfetto e grandissima sensualità è stata concorrente nell’edizione del 2019 del Grande Fratello, ricevendo tantissimi complimenti dal pubblico.

Dopo è un po’ sparita dal momento dello spettacolo, facendosi però conoscere e ricordare grazie ai social network dove impartisce consigli su fitness e bellezza. Di certo è una ragazza molto attraente, ma è anche una che ha contenuti da esprimere e da mostrare al pubblico. Non possiamo dunque che apprezzarla per il suo modo di essere e il suo modo di fare.

Sperando poi di rivederla presto in televisione perché si merita realmente quel contesto e quel palcoscenico, dove avrà tutte le possibilità per esprimere le sue potenzialità e la sua voglia di fare. Di sicuro i fan al suo seguito non le mancano e non le mancheranno.