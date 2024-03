Da Uomini e Donne al Grande Fratello: l’ex di Ida Platano sbarca in casa

Per l’ex di Ida Platano è arrivata una nuova esperienza in tv all’interno del Grande Fratello, dopo quella avuta nello studio di Uomini e Donne: ecco di chi si tratta.

Ida è da anni una delle protagoniste del programma dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Dopo essere stata per molto tempo dama del trono over, in quest’edizione ha accettato la proposta della redazione e si è seduta su quello classico, dove sta conoscendo e frequentando diversi uomini.

È dal 2017 che il pubblico televisivo ha fatto la conoscenza di Ida Platano, precisamente quando la donna ha deciso di trovare l’amore in tv e sbarcare a Uomini e Donne. La trasmissione del pomeriggio di Canale 5 non le ha dato solo grande visibilità, ma le ha permesso per due volte di conoscere delle persone speciali, anche se entrambe non sono finite nel migliore dei modi.

Attualmente, Ida è l’unica tronista donna della stagione e sta provando a ricostruire un nuovo legame dopo le delusioni arrivate da Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza, ex cavalieri del programma. Nel corso del suo trono ha incontrato diversi uomini e, di recente, uno dei suoi ex corteggiatori è approdato al Grande Fratello.

L’ex corteggiatore di Ida Platano sbarca al Grande Fratello: il video

Nelle ultime settimane, Ida Platano sta concentrando la sua conoscenza su tre corteggiatori, anche se da quando ha iniziato il trono sono in tanti ad essersi presentati per lei con l’obiettivo di volerla corteggiare. Uno di questi è stato David Mesa, con il quale è uscita diverse volte prima di eliminarlo.

A stupire il pubblico, in questi giorni, è stato il fatto che David è entrato nella casa del GF e ha danzato con Beatrice Luzzi, come si può vedere benissimo dal video che sta spopolando sui social. L’ex corteggiatore di Ida ha fatto una piccola apparizione nel programma in qualità di ballerino. Per lui si tratta, quindi, di una seconda esperienza in tv nel giro di pochi mesi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vicolodellenews forum (@vicolodellenews_forum)

Molti ricorderanno che l’avventura del bel cubano 36enne a Uomini e Donne è durata poche settimane. David aveva colpito non solo Ida, ma anche le altre donne del parterre del trono over. Dopo una partenza positiva, tuttavia, le cose tra il corteggiatore e Platano non sono proseguite e la conoscenza si è interrotta per volere della tronista.