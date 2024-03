Cristel Carrisi, la battaglia contro la gravissima malattia: il suo disperato appello

Continua la battaglia di Cristel Carrisi contro la terribile malattia. La figlia di Al Bano ha commosso tutti sui social, ma che cosa ha fatto?

Con un cognome come il suo, è davvero difficile non farsi notare, e questo Cristel Carrisi lo sa molto bene. La figlia di Al Bano e di Romina Power ha sempre vissuto la sua vita sotto le luci dei riflettori, decidendo di seguire le orme dei suoi genitori e diventando una vera e propria star dello show business nazionale.

Grazie alla notorietà di suo padre e sua madre, la bella Cristel ha vissuto sin da piccola in tv. Già da giovanissima, infatti, la figlia dei due cantanti è apparsa sul piccolo schermo, non soltanto per la fama della sua famiglia ma anche per i suoi diversi lavori in tv. Dalla conduzione al canto, passando anche per la moda, la Carrisi ne ha fatta di strada nel tempo.

Oggi tutti conoscono Cristel per i suoi straordinari successi nel mondo dello spettacolo, ma anche e soprattutto per la popolarità che la contraddistingue. Amatissima sul piccolo schermo, la Carrisi è una vera icona sui social. Qui, Cristel non manca mai di condividere foto e video della sua vita, per la gioia dei tantissimi fan che la seguono. Sono stati proprio loro a notare il recente scatto della Carrisi, che non ha mai smesso di battersi contro la brutta malattia. Ma di che cosa si tratta?

Cristel Carrisi, la sua lotta conto la terribile malattia commuove tutti

Bella, dolce e sensibile, Cristel Carrisi è amatissima da un numero sempre maggiore di fan, che non mancano mai di seguirla sia a lavoro che nella vita privata. Proprio online, la celebre artista posta spesso immagini dei suoi impegni e della sua famiglia, insieme al marito e ai 3 figli. Recentemente sul web è apparsa una foto, ricondivisa da una delle numerosissime fanpage (@cristelcarrisiofficial_fanpage) della bella Cristel, che ha attirato l’attenzione di tutti per un motivo.

Nell’immagine si vede la figlia di Al Bano e Romina Power mentre posa per una nobile causa: la lotta contro il tumore al seno. La meravigliosa Cristel, infatti, promuove l’iniziativa di Airc per sostenere la ricerca contro questa terribile malattia, che colpisce sempre più donne ogni anno. Come si legge su Instagram, il progetto è stato pensato in concomitanza con la festa della donna e sarà attivo nei giorni dell’8, 9 e 10 marzo.

Come si legge sul sito ufficiale aism.it, oltre a Cristel ci sono diverse madrine molto famose nel mondo dello spettacolo. Tra queste spiccano la cantante Annalisa, la conduttrice Paola Marella, l’attrice Antonella Ferrari e tante altre ancora.