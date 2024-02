Cosa accade di notte al Grande Fratello? Un video agghiacciante svela la verità

Sembra che i concorrenti del Grande fratello 2023 usino la notte per parlare di argomenti spinosi e decisamente sopra le righe.

Il Grande Fratello 2023, a differenza dell’edizione dell’anno scorso, non va in onda 24 ore su 24. Le telecamere sono attive solo fino alle 2 di notte. Di conseguenza, il pubblico non può tenere sempre sotto controllo i suoi beniamini. I concorrenti sono liberi di comportarsi nel modo desiderato, senza dover fare attenzione alle parole pronunciate.

Di recente, tuttavia, è accaduto un evento che ha fatto alquanto discutere. Gli inquilini, convinti di non essere più ripresi, si sono lasciati andare a un discorso controverso, che non è piaciuto affatto. Hanno usato parole dure, in netto contrasto con quelli che sono i messaggi che Mediaset desidera diffondere.

I concorrenti del Grande Fratello si lasciano andare durante la notte: il web perde le staffe

I fan del Grande Fratello 2023 si sono scagliati contro Anita Olivieri. Le sue parole non sono piaciute affatto. La gieffina, pensando di non essere più ripresa dalle telecamere, ha cambiato completamente faccia. Ha intavolato una conversazione con Rosy Chin e Massimiliano Varrese che l’ha messa in cattiva luce. Anche la chef si è lasciata andare a una discussione controversa. Il pubblico ha assistito all’intera scena, riversando sui social la propria rabbia.

L’esperta di marketing, in particolare, si è concentrata sulle relazioni di coppia. Ha affermato che nessuno potrebbe mi tradirla. Ha una mente diabolica e sarebbe pronta a tutto pur di vendicarsi. Ha utilizzato dei termini davvero forti che, secondo la maggior parte degli utenti, meriterebbero un provvedimento disciplinare immediato.

“Ragazzi penso che abbiamo superato l’orario, vero? Penso che nessuno abbia il coraggio di tradirmi. Conoscendomi nessuno mi tradirebbe, fidati. Come mai? Perché rischi la vita! Veramente, sì, sì certo. Lo faccio sembrare un incidente” sono state le sue parole.

Rosy Chin è stata al gioco. Ha colto la palla al balzo per partecipare alla conversazione: “T’ammazzo amò, trovati un’altra amica cinese, ti faccio vedere che ti faccio. Io devo essere l’unica amichetta cinese che voi due avete“.

Poco prima del video anita dice: “abbiamo superato l’orario? Che ora è?”.

Ho i brividi, ancora di più se penso che abbiamo sentito queste parole solo per una svista degli autori e per una sbagliata valutazione dell’orario.#Grandefratellopic.twitter.com/TrONdAEHmZ — •Boh• (@Bohassurdo) February 26, 2024

L’ex attore di Grandi Domani era presente, ma non si è esposto. Ha ammesso solo che lui non sarebbe capace di tradire. La situazione, ad ogni modo, è davvero sfuggita di mano. Inoltre, l’idea di poter parlare di argomenti spinosi dopo la fine della diretta ha dato adito a nuove insinuazioni. Probabilmente, tante dinamiche, che si svolgono di notte, non vengono trattate durante le puntate con Alfonso Signorini.