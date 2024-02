“Come fosse il primo giorno”: Alessia Mancini, la dedica al marito Flavio Montrucchio commuove i fan

La frase “vissero felici e contenti” si può concretizzare nella realtà? Certo che sì, come dimostrano Alessia Mancini e Flavio Montrucchio.

Quando si è bambini, si cresce circondati dall’amore della propria famiglia (o almeno, così dovrebbe essere). E inoltre, si ha la percezione che sia proprio tale sentimento il motore della vita. Durante il processo di crescita, però, si imparano tante cose, e alcune di esse riguardano proprio l’amore. Quest’ultimo, al contrario di ciò che si credeva da piccoli, non è così scontato e facile da incontrare. In età adulta, infatti, non è raro rendersi conto che coloro che ci stanno accanto, in realtà, non ci vogliono tanto bene quanto ne millantano. Anzi, al contrario, ci restano vicini solamente per uno o più tornaconti personali.

Questo può accadere non solo nei rapporti d’amicizia, ma anche in quelli d’amore. Ed è proprio per questo che si dice che “chi trova un amico, trova un tesoro”. Così come lo trova, del resto, chi ha la fortuna di incontrare il proprio partner ideale. A volte, infatti, prima di conoscere la persona giusta si passa attraverso dei rapporti che ci fanno male, e che ci convincono che la felicità non esista davvero.

Poi, quando meno ce lo aspettiamo, arriva qualcuno che ci comprende come nessun altro sia mai riuscito a fare, e che riesce con il minimo sforzo a buttare giù tutte le barriere di protezione che abbiamo eretto negli anni. Quando accade, capiamo che tutto ciò in cui abbiamo sempre creduto – ovvero che l’amore è in grado di smuovere ogni cosa – è reale, e che non dobbiamo mai smettere di pensarlo.

Abbiamo tantissimi esempi di persone che si sono rivelate essere vere e proprie anime gemelle. Tra esse, vi sono anche Alessia Mancini e Flavio Montrucchio. La coppia, infatti, è convolata a nozze più di vent’anni fa. Ma nonostante il tempo trascorso e le difficoltà della vita, continuano ad amarsi, a stimarsi e a rispettarsi come se fosse il primo giorno. Ed è proprio ciò che ha affermato Alessia non molto tempo fa, in una dedica social indirizzata a suo marito.

La dolce dedica di Alessia Mancini a Flavio Montrucchio

Circa un anno fa, Alessia Mancini si sottopose a un’intervento chirurgico per via di un problema al ginocchio. Per fortuna, tutto è andato per il meglio, e la celebre conduttrice tv ad oggi si è ripresa totalmente. A seguito dell’operazione, però, Alessia ha dovuto affrontare non solo un periodo di riposo forzato, ma anche diversi cicli di fisioterapia. Tuttavia, la Mancini non è stata mai da sola in quanto, la sua famiglia e suo marito Flavio Montrucchio, si sono stretti attorno a lei per aiutarla e coccolarla.

Per questo e per tanti altri motivi, in quell’occasione Alessia Mancini pubblicò un post in cui, oltre a ringraziare il professore che eseguì il suo intervento, ci tenne a ringraziare pubblicamente il suo Flavio. “Grazie a mio marito che mi è sempre accanto come il primo giorno“, scrisse la conduttrice su Instagram.

E con ciò, ancora oggi, tali parole ricordano a tutti noi che l’amore vero esiste. Anche se a volte smettiamo di crederci, e pensiamo che l’intero universo abbia “cospirato” contro di noi. In realtà non è così: semplicemente, dobbiamo ancora incontrarlo. E quando accadrà, sarà fantastico.