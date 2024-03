Claudia Gerini, tutta la verità su Gianni Boncompagni: lo ha confessato solo ora

Finalmente spunta fuori la verità sul rapporto tra Claudia Gerini e il famoso Gianni Boncompagni: l’attrice svela tutti i dettagli.

Una delle attrici che con la sua versatilità ha cambiato in toto il panorama dello spettacolo italiano è lei, la splendida Claudia Gerini. Ha avuto la possibilità di interpretare diversi personaggi e lavorare al fianco di importanti registi e interpreti di calibro, che hanno fatto fuoriuscire il suo grandissimo talento. Nel corso della sua carriera, ha avuto una storia con uno dei più importanti autori della televisione italiana, Gianni Boncompagni: viene fuori la verità solo oggi, andiamo a scoprirla insieme.

Il successo di Claudia Gerini arriva dopo un provino superato per una famosa trasmissione televisiva degli anni Novanta. Stiamo parlando di Non è la Rai, esperienza condivisa con altre colleghe che oggi, come lei, sono il fulcro dello spettacolo italiano di tutti i tempi. Prima della sua partecipazione, ricordiamo che l’attrice ha partecipato e vinto il famoso concorso di bellezza Miss Teenagers.

Pian piano, però, si avvicina al mondo della recitazione e comincia ad interpretare ruoli da pura coatta romana al fianco di Carlo Verdone, come nei film Sono pazzo di Iris Blond e Viaggi di Nozze. Le sue parti segnano un’epoca e la donna dimostra ogni volta il suo grande talento, venendo scelta anche in altri ruoli piuttosto drammatici. Tra questi possiamo ricordare Non ti muovere e Fuochi di artificio al fianco di Leonardo Pieraccioni.

Circa la vita sentimentale, Claudia Gerini è stata legata al frontman de I Tiromancino, Federico Zampaglione, da cui ha avuto una figlia, alla quale è particolarmente legata. In passato, l’attrice è stata legata ad Alessandro Enginoli, noto dirigente finanziario, insieme a cui è diventata madre di due figlie.

Claudia Geirni, emerge la verità sul rapporto con Boncompagni

Molte sono le dicerie che si vengono a creare quando si parla di alcuni personaggi famosi, tra cui proprio Claudia Gerini. Questa volta, protagonista è il rapporto nato tra l’attrice e il regista dei più grandi varietà italiani dell’epoca: stiamo facendo riferimento a Gianni Boncompagni.

Nonostante i loro 40 anni di differenza, i due hanno instaurato un legame fatto di stima e affetto reciproco che, per un breve periodo, si è tramutato in qualcos’altro. Sulle pagine del settimanale Oggi, Claudia ha voluto confessare dei dettagli inediti sul loro rapporto: “Capisco che, vista ora e vista da fuori, sembri una relazione scabrosa“.

“Oggi ci arresterebbero, Gianni me lo diceva spesso: ‘Siamo due pazzi’. Ma mi creda: nonostante l’enorme differenza di età, era una relazione alla pari. – ha ammesso – E non c’era alcun tipo di corruzione, non ho avuto niente in cambio, nulla di materiale” ci ha tenuto, infine, a precisare.