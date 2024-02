Clamoroso ritorno di fiamma tra gli ex vipponi: beccati così insieme

Accuse reciproche, espresse pubblicamente negli studi Mediaset di Verissimo: tutto finito all’acqua di rose. La coppia è di nuovo insieme.

Una storia d’amore nata e finita (almeno così sembrava) in televisione. La coppia si è conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip: il primo bacio di fronte a milioni di italiani, così come la decisione di andare a convivere e di allargare la famiglia. Aneddoti di vita privata condivisi con i milioni di follower della web community. Non dovrebbe stupire dunque la decisione di entrambi di esporre le ragioni della rottura negli studi Mediaset di Verissimo, con la mediazione di Silvia Toffanin. Peccato che le accuse reciproche, espresse in toni tutt’altro che pacifici, non fossero certo da attribuire ai consueti drammi adolescenziali.

Sophie Codegoni ha infatti spiegato di aver ricevuto uno schiaffo in pieno viso da Alessandro Basciano, escalation prodotta da una scenata di gelosia. Il diretto interessato è scoppiato a piangere di fronte alla conduttrice, sostenendo di essere stato manipolato dalla madre di sua figlia e che quest’ultima gli impedisse di vedere Celine Blue.

Per non parlare poi del monologo dell’ex tronista di Uomini e Donne riguardante l’importanza dell’amore proprio e del rispetto del genere femminile. Tutti temi che cavalcano impunemente l’onda delle battaglie sociali più “alla moda” e che sono culminate con la decisione di interrompere ogni tipo di contatto con Alessandro Basciano. Sembra però che, a distanza di tempo, sia tutto finito all’acqua di rose.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: l’epocale ritorno

Chi ama, perdona – si dice. E talvolta torna su suoi passi. Sophie Codegoni ha parlato di tradimenti, mostrando a Silvia Toffanin le prove di una relazione parallela vissuta dall’ex (o non ex) fidanzato, mentre lei si trovava da sola ad occuparsi della piccola Celine Blue. Alessandro Basciano, dal canto suo, è fuggito dall’Italia per dedicarsi alla propria salute mentale, pubblicando – non troppo tempo fa – una stories dove accusava la madre di sua figlia di andare a fare serata, lasciando la neonata con la nonna o con la babysitter.

Pare, tuttavia, che tutto ciò appartenga al passato: Codegoni e Basciano potrebbero essersi concessi una seconda possibilità. Alessandro Rosica, sul suo profilo Investigatoresocial2, ha condiviso un’indiscrezione ricevuta da un/una followers. “Chi li ha fotografati e visti non lascia spazio a dubbi” – si legge – “Per ora tutto bene, super dolci e passionali […] Ma si sa, hanno tanto da lavorare su di loro”.

Sicuramente il re del gossip ha ragione, considerando che Sophie Codegoni aveva denunciato pubblicamente il padre di sua figlia di averla colpita in volto. Per il momento i diretti interessati non sono intervenuti in merito alle recenti indiscrezioni. Ad ogni modo, prevedibilmente, la coppia confermerà il possibile ritorno tramite il consueto “post annuncio” sui social network.