Clamoroso ritorno al Grande Fratello? L’ex gieffino non si nasconde

L’ex amatissimo gieffino torna nella casa del Grande Fratello? Sui social ha fatto una rivelazione che ha sorpreso i follower.

Il Grande Fratello continua a catturare l’interesse del pubblico, fin da quando ha esordito a settembre. La nuova edizione, che è cominciata con parecchie novità – come la scelta dei concorrenti tra personaggi famosi e persone comuni – sta entusiasmando tutti coloro che lo seguono. Di recente, è stato annunciato il nome del primo finalista: Alfonso Signorini ha fatto arrivare in studio Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi.

Ha poi rivelato che la prima ad andare direttamente in finale è l’attrice di Vivere. Non è stata poi una sorpresa, dato che Beatrice è amatissima dai telespettatori. Lo dimostra il fatto che sia sempre stata salvata alle nomination. Ormai non manca moltissimo alla fine del reality che, com’è già successo negli anni precedenti, si è allungato. Proprio per questo, sono stati fatti entrare nuovi concorrenti, ma a quanto pare c’è qualcuno che potrebbe sorprendere con il suo ritorno.

Grande Fratello, l’ex gieffino parla del suo ritorno: la rivelazione è del tutto inaspettata

Nel corso delle settimane dopo l’esordio del Grande Fratello, i concorrenti, puntata dopo puntata, sono stati nominati e, come previsto dal gioco, chi ha ricevuto meno voti, è uscito. C’è, però, un ex protagonista che è stato eliminato di recente che, parlando con i follower, non ha nascosto il desiderio di voler rientrare: Vittorio Menozzi ha infatti confessato di sognare di rivivere di nuovo le emozioni nella casa più spiata d’Italia.

Lo ha fatto sapere aprendo il box delle domande su Instagram e rispondendo ad un utente che gli ha rivolto il quesito. Ha però specificato che rientrerebbe soltanto momentaneamente, proprio come è successo a Mirko Brunetti: “Ti dico per qualche giorno, come ha fatto Mirko, sì. Non di più. È stato molto stressante ultimamente. Però avere quella sensazioni di tornare nel posto in cui hai vissuto un pezzo della tua vita…why not?“, ha svelato.

L’ex concorrente, continuando a parlare della sua esperienza nel reality, ha poi raccontato che, per come l’ha percepita, dovrebbe durare massimo cinque mesi, almeno per chi entra dal primo giorno. Dopo un po’ – ha spiegato – si inizia a perdere la lucidità, la serenità e il benessere che può garantire una permanenza divertente e soprattutto che possa arricchire chi la vive da dentro. Vittorio non ha quindi nascosto l’intenzione di voler tornare e non è detto che, magari, non gli arrivi la proposta.