Chiara Ferragni svela il suo ‘segreto’ di bellezza: come fa ad essere sempre così in forma

È tra le donne più affascinanti del mondo social, ma qual è il segreto di Chiara Ferragni per mantenersi in forma? Eccolo svelato.

Tra le tantissime donne che sono state in grado di costruirsi un vero e proprio impero completamente da sole e, quindi, senza l’aiuto di nessuno, c’è sicuramente lei: Chiara Ferragni. Esordita nel mondo dell’imprenditoria e, soprattutto, della moda, quando era soltanto una ragazzina, la giovanissima star dei social è riuscita facilmente a conquistare l’attenzione, diventando ad oggi uno dei volti più affermati ed apprezzati d’Italia.

Seppure ultimamente nell’occhio del ciclone per via del ‘caso’ Balocco e del pandoro natalizio, Chiara Ferragni continua ad essere supportata da tantissimi dei suoi sostenitori. Proprio nei giorni scorsi, attraverso un’Instagram story, l’imprenditrice ha tenuto a ringraziare coloro che, con un messaggio in privato, le stanno dimostrando tutto l’affetto possibile, rendendole molto probabilmente meno pesante questo brutto periodo.

A pensare a farla stare bene, però, non sono soltanto i suoi ammiratori e seguaci, ma anche – ed ovviamente, oseremmo dire – i suoi figli, la sua famiglia e, perché no, anche un po’ di esercizio fisico. D’altra parte, si sa: la palestra può essere un ottimo modo per liberare la mente. Ecco perché, nei giorni scorsi, la Ferragni si è lasciata immortalare durante una delle sue sedute di allenamento, svelando il suo segreto di bellezza.

Il segreto di bellezza di Chiara Ferragni: cosa fa per essere sempre così splendida

Attivissima sul suo canale social ufficiale da sempre, Chiara Ferragni non perde mai occasione di poter interagire con il suo pubblico, condividendo gran parte della sua giornata. E così, tra IG Stories, scatti o video, l’imprenditrice digitale permette ai suoi sostenitori di entrare a fare parte della sua vita, rivelando ‘retroscena’ legati sia alla sua attività lavorativa che a quella ‘privata’ e familiare. Ecco perché, nei giorni scorsi, ha voluto mostrare un attimo di relax, confessando a tutti come fa ad essere sempre così in forma.

Così come Belen Rodriguez, Giulia De Lellis e tantissime altre donne social, anche Chiara Ferragni ha tenuto a condividere cosa fa per vantare di una perfetta forma fisica. E così, con un’IG story e una didascalia che fa chiaramente comprendere di avere già praticato questo tipo di sport, l’imprenditrice ha fatto vedere a tutti il suo passatempo preferito. Si tratta del pilates, disciplina che permette di rilassare il corpo e la mente, ma anche di rassodare e rafforzare ciascun muscolo.