Chi sono i Romagnoli di Pechino Express 2024: età, nomi, carriera, vita privata e curiosità

Pechino Express 2024 è pronto a prendere il via. Ecco chi sono i Romagnoli: età, nomi, carriera, vita privata e curiosità sui personaggi.

Uno dei programmi più amati della televisione italiana è pronto a tornare in onda con la sua nuova stagione. Stiamo parlando di Pechino Express, giunto all’undicesima edizione per il 2024, che vedrà i protagonisti mettersi alla prova in un viaggio senza precedenti in giro per l’Asia. Con alcune prove che metteranno tutti alla stregua, per determinare chi sono i più resistenti in grado di riuscire ad arrivare alla fine della competizione.

In attesa delle prime puntate, che andranno in onda a partire da giovedì 7 marzo, possiamo già scoprire chi sono i componenti delle varie coppie pronte a sfidarsi. Tra queste ci sono i Romagnoli, che da subito hanno saputo attirare l’interesse del pubblico per via della loro irriverenza e voglia di fare. Ecco chi sono, qual è la loro età, quali sono i veri nomi, la loro carriera, la vita privata e alcune curiosità che emergeranno anche nel corso dello show.

Pechino Express 2024: tutto sui Romagnoli

Tra le squadre che più promettono bene nell’edizione 2024 di Pechino Express, ci sono i Romagnoli. Si tratta di una coppia molto affiatata, che si è promessa di mettersi in gioco per poter stupire tutti e sfidare gli altri concorrenti. Con l’obiettivo di arrivare alla tappa finale e di portarsi a casa l’ambitissimo premio.

Lui è Paolo Cevoli, un comico e attore italiano di 66 anni che ha visto alcune apparizioni di spicco durante tutta la sua carriera. Basti pensare a Zelig, in onda su Italia 1 già dai primi anni 2000, per poi arrivare ai tour teatrali in giro per il Paese e alla scrittura di alcuni libri che hanno venduto tantissimo. Nel 2015 ha anche lavorato come regista e protagonista per il film Soldato Semplice, mentre nel 2022 ha partecipato a LoL3 per Prime Video.

Sua moglie Elisabetta è, invece, nata a Rimini nel 1965 ed è la quinta di sei sorelle. Appassionata di moda sin dalla giovane età, quando poté assistere dal vivo al lavoro da sarta della mamma Tosca, ha aperto il suo atelier specializzato in abiti da sposa e da cerimonia dopo aver studiato al Liceo artistico e aver avuto alcune esperienze lavorative secondarie. Ha iniziato da Rimini e poi si è trasferita a Bologna nel 1993, a due passi dalle Due Torri.

Genitori di Giacomo e Davide e nonni di tre nipotini, la coppia sembra essere più unita che mai e vuole dire la sua in questa competizione. Senza peli sulla lingua e dall’irriverenza assicurata, potranno sfoggiare le loro qualità oratorie per conquistare posti letto e viaggi in giro per l’Asia.