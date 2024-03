Chi sono i Caressa di Pechino Express 2024: Fabio ed Eleonora svelano perché partecipano

Tutto sui Caressa di Pechino Express 2024: chi sono Fabio ed Eleonora e perché partecipano al travel reality.

Fra i concorrenti di Pechino Express 2024, il travel reality in onda su Sky, ci sono i Caressa, la squadra composta da Fabio e sua figlia Eleonora. A primo impatto i due sono noti al grande pubblico per essere rispettivamente il marito e la figlia di Benedetta Parodi, volto noto della televisione e dei social, dove non manca di proporre piatti deliziosi e facili da replicare.

Fabio Caressa è un giornalista, telecronista sportivo e conduttore televisivo italiano. Diplomato in Public Speaking alla UCLA nel 1988 ed in lingua spagnola all’Università di Salamanca nel 1990, ha cominciato a fare le telecronache della Lazio e della Roma in trasferta per diverse emittenti radiofoniche. Ha curato il film ufficiale del campionato mondiale di calcio di Italia ’90 ed è fin dalla nascita di Sky (negli anni 2000), la voce delle telecronache calcistiche dell’emittente.

Dal 2015 conduce Sky Calcio Club dove, nella seconda serata della domenica, commenta insieme a degli ospiti le partite del campionato di calcio italiano. Eleonora è una delle figlie di Fabio con Benedetta (ci sono anche Matilde, nata nel 2002 e Diego, nato nel 2009). Classe 2004, dopo il liceo si è iscritta alla facoltà di Scienze umanistiche per la comunicazione alla Statale di Milano.

I Caressa a Pechino Express: papà e figlia svelano perché partecipano

Eleonora è la secondogenita in casa Caressa: a differenza di sua sorella Matilde, che già si sta facendo spazio nel mondo della musica perché è una cantante, di lei si sa ancora poco. Nella presentazione per Pechino Express si è definita “inetta ad ogni attività sportiva seppur molto competitiva“. Ama l’astrologia e la buona cucina, ma dice di non avere lo stesso talento ai fornelli di mamma Benedetta Parodi. Vanta comunque già un pubblico di follower abbastanza ampio sui social, destinato a salire con la partecipazione al programma.

Prendere parte al reality rafforzerà sicuramente ancora di più il rapporto padre-figlia, anche se la ragazza è già molto attaccata ai suoi genitori. In un’intervista ha dichiarato di vedere la madre come un punto di riferimento e un’amica a cui chiedere consiglio perché su di lei può sempre contare.

Nel simpatico video di presentazione della coppia, i due hanno svelato perché partecipano al reality Pechino Express: sicuramente non per vincere ma per divertirsi e non vedono l’ora di partire, perché per loro il programma è uno spasso. Un riferimento è stato fatto alla mamma Benedetta, a cui hanno mandato un bacio. Ma soprattutto i due si augurano di riuscire a mangiare e a dormire!