Che tempo che fa, sboccia l’amore in studio: la punta di diamante ritrova la felicità

Una bellissima notizia travolge lo studio di Che tempo che fa. Dopo anni di solitudine, la punta di diamante ha finalmente ritrovato la serenità vicino a lui.

Uno dei programmi più amati della domenica sera televisiva è Che tempo che fa. Prima in onda sui canali Rai e oggi invece sul NOVE, è condotto sempre con successo da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, coppia ormai indivisibile della televisione italiana.

Lui più serio e lei più comica, alternano in modo ottimo momenti ironici ad altri più seri e di fatto tengono incollati milioni di italiani al televisore. Proprio nelle ultime ore, all’interno del cast fisso di Che tempo che fa, c’è qualcuno che sembra aver ritrovato l’amore.

Dopo una relazione durata vent’anni e finita quattro anni fa, che sicuramente ha lasciato spazio al dolore e alla necessità di stare un po’ con se stessi, nella sua vita pare di nuovo esserci qualcuno. Vediamo di chi si tratta.

Che tempo che fa, Luciana Littizzetto di nuovo innamorata? Ecco chi è lui

Ebbene sì, ad aver ritrovato l’amore è proprio la comica torinese. Dopo la relazione durata vent’anni con Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite e musicista molto apprezzato, la Littizzetto sembra oggi avere di nuovo di fianco a sé un uomo che le fa battere il cuore. Da qualche giorno, infatti, si vocifera che la comica si stia frequentando con Andrea Zalone, un attore, doppiatore ed autore televisivo.

In effetti, la relazione tra i due sarebbe iniziata già la scorsa estate perché, su Instagram, Luciana lo aveva taggato negli scatti del Salento, allegando la didascalia: “Lasciatemi qui”. Anche lui torinese, Andrea Zalone ha collaborato con Enrico Bartolino, Caterina Guzzanti, Victoria Cabello, Geppi Cucciari ed altri attori e, sebbene sia più giovane della Littizzetto di circa quattro anni, in realtà ha molto in comune con lei, soprattutto dal punto di vista professionale.

Al momento i due non hanno né confermato né smentito i rumors che li riguardano e noi non possiamo che sperare che sia tutto vero, soprattutto per la loro felicità. Chissà se Luciana Littizzetto lo inviterà mai a Che tempo che fa come ospite, magari per annunciare a tutto il suo pubblico di aver finalmente ritrovato l’amore.