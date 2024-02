Chanel Totti, dopo Sharm vola a Dubai e sul web è bufera: ecco perché

Dopo Sharm, Chanel Totti vola anche a Dubai, ma il suo ennesimo viaggio scatena la bufera sul web: ecco perché.

Sempre in viaggio, proprio come mamma Ilary, Chanel Totti è volata a Dubai in questi giorni. Dopo il Capodanno a Sharm con il fidanzato Christian Babalus, le varie vacanze insieme ai genitori e il weekend a Disneyland Paris, la secondogenita di Francesco Totti si reca negli Emirati Arabi con la sorellina Isabel e scoppia la bufera sul web.

La famiglia Totti è sempre al centro della polemica e fa parlare parecchio di sé. Da quando Ilary e Francesco hanno annunciato il divorzio, con relativi scandali e tradimenti, ogni membro è costantemente sotto i riflettori. Alla secondogenita Chanel non pare che questo dispiaccia, infatti la ragazzina ama essere al centro dell’attenzione e mostrare la sua vita lussuosa e i numerosi viaggi che fa. Proprio l’ultimo a Dubai però ha scatenato un polverone.

Chanel Totti a Dubai, dopo Sharm e Parigi, ma il web insorge e scoppia la polemica: ecco perché

Ha solo 16 anni Chanel, ma sembra già una donna adulta e matura e, come tale, spesso si ritrova a viaggiare in giro per il mondo senza i genitori. Questa volta la secondogenita di casa Totti è approdata a Dubai insieme alla sorellina Isabel e il fidanzato Christian Babalus.

Di nuovo tempo di vacanza per lei, dopo il viaggio di capodanno a Sharm con il suo amore e il weekend a Disneyland con la mamma e la sorellina. Nelle ultime ore la 16enne ha documentato sui social le sue giornate di relax lontane dalla routine quotidiana, proprio mentre Ilary si trova in Africa insieme al fidanzato Bastian Muller. Ma è scoppiato un putiferio.

In molti si stanno chiedendo infatti se la ragazzina non debba andare a scuola, visto che ha 16 anni ed è spesso in viaggio. A quanto pare, però, la giovane Chanel non ha alcuna intenzione di rispondere alle polemiche e vuole solo godersi la sua vita sfarzosa in giro per il mondo. E questa volta, nonostante l’assenza dei genitori, ha portato con sé anche la sorellina di 7 anni, che ha immortalato in spiaggia mentre le dà un bacio.

Una vacanza di lusso per le figlie di Francesco Totti e Ilary Blasi, che certo non hanno problemi economici. Ma viaggiare da sole così piccole non sarà troppo presto? Il web sicuramente insorge per tutto ciò. Le due sorelline hanno messo in pausa la scuola per andare al caldo e al mare da sole? Alloggiano peraltro presso l’Hotel Atlantis, un 5 stelle dotato di tutti i comfort a Dubai. È probabile che nello stesso resort alloggino anche il padre con la compagna e che al momento non abbiano pubblicato nulla sui social.