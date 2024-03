Carolyn Smith, la sua unica forza è questa: grazie a lui affronta a testa alta il suo dolore

La confessione di Carolyn Smith spiazza tutti: per merito suo riesce ad affrontare il suo grande dolore. Ma di chi si tratta?

Grazie al suo incredibile talento, Carolyn Smith si è affermata come una delle maggiori artiste a livello nazionale. Originaria della Scozia, ben presto la danzatrice ha lasciato la sua terra d’origine per trasferirsi in Italia.

Qui la talentuosa Carolyn ha trovato non solo la fama ma anche l’amore. La Smith è da parecchi anni nella giuria di Ballando con le stelle, il celebre show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Qui la ballerina scozzese siede al fianco di colleghi illustri del calibro di Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

Nel corso degli anni, Carolyn ha fatto parecchio parlare di sé non soltanto per i successi in campo professionale, ma anche e soprattutto per la fama conquistata come personaggio pubblico vero e proprio. Lo sanno bene i tantissimi fan che hanno seguito tutta la storia della Smith, che da anni ormai lotta contro un tumore. Proprio di recente, la giurata di Rai 1 ha confessato che a darle la forza per lottare contro la malattia è una persona in particolare. Di chi si tratta?

Carolyn Smith, la confessione coglie tutti di sorpresa

In una recente intervista rilasciata a ilmattino.it, la Smith ha parlato proprio della lunga battaglia contro la malattia. Era il 2015 quando per la prima volta la celebre Carolyn ha annunciato di avere un tumore al seno, che ha poi curato nel corso degli anni. Con il tempo, però, la malattia è tornata nella vita della giurata, costringendola a non abbandonare mai la terapia. Solo qualche giorno fa, la coreografa scozzese si è immortalata in ospedale, mentre si sottoponeva ad altre cure.

Come riportato dal noto quotidiano nazionale, la Smith ha raccontato di poter contare su una persona molto importante nella sua vita. Si tratta di suo marito, il coreografo Ernestino Michielotto. I due sono sposati dal 1997 e insieme hanno affrontato anche i momenti duri che la vita ha posto loro davanti. Tra questi c’è la brutta malattia di Carolyn, che da anni ormai sembra non volerla lasciare in pace.

Michieletto non ha mai lasciato da sola sua moglie ed è stato proprio lui a dare forza alla Smith nella sua lunga lotta contro il tumore. Nonostante l’enorme fama, i due coreografi si sono sempre tenuti lontani dalle luci dei riflettori, mantenendo la loro vita privata al riparo dal gossip. “Lotto grazie a lui”, ha detto la Smith a ilmattino.it, riferendosi proprio all’amatissimo coniuge.