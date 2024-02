Carmen Russo, dramma inaspettato per la showgirl: “Mi hanno ferito…”

Carmen Russo ha svelato di aver vissuto un dramma inaspettato. Nessuno poteva davvero immaginare quello che è successo: ecco i dettagli della vicenda.

Una delle showgirl che ha cambiato letteralmente il mondo dello spettacolo con il suo talento e la sua bellezza disarmante è proprio lei, Carmen Russo. Per anni la sua immagine è stata al centro di diversi programmi televisivi di successo e, in particolare, alcuni varietà, tra cui Drive In insieme d Ezio Greggio. Inoltre, ulteriore fama l’ha acquisita legandosi al noto ballerino di Raffaella Carrà, Enzo Paolo Turchi. Purtroppo, la donna ha dovuto affrontare anche momenti bui della sua vita: ecco il motivo.

Come anticipato, visto il suo incredibile fascino, Carmen Russo è stata scelta in diverse commedie sexy all’italiana al fianco dei più grandi attori degli anni ’80; tra queste pellicole possiamo ricordare Mia moglie torna a scuola, Giovani, belle…probabilmente ricche e Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento, con Lino Banfi, Alvaro Vitali e Renzo Montagnani.

Nel corso degli anni, però, Carmen ha cambiato radicalmente la sua immagine passando ad un caschetto biondo, proprio come suo marito Enzo Paolo Turchi, e ha partecipato a numerosi programmi di successo, sia come concorrente che come opinionista. Tale e quale show, Bake Off, il Grande Fratello, L’isola dei famosi e Stupido Hotel sono solo alcuni.

Circa la vita sentimentale, come accennato più volte, la donna è legata ad Enzo Paolo Turchi e dalla loro storia, dopo diversi anni, è nata la piccola Maria, grazie alla fecondazione assistita. In merito a questo periodo, segnato dall’arrivo di sua figlia, Carmen ha confessato: “Sono stati anni pesanti, in famiglia, ma mi sono goduta nostra figlia Maria e anche le sue lezioni in Dad. Ho vissuto le sue lezioni a scuola ed è stato un po’ come tornare sui banchi”.

Carmen Russo, il dramma rivelato solo ora: ecco di che si tratta

Nel corso della sua splendida vita, Carmen Russo ha sempre espresso il desiderio di diventare mamma che, come anticipato, si è avverato a 53 anni. Questa scelta, però, è stata ampliamente criticata e la donna, su questo tema, ha detto la sua.

In particolare, Carmen Russo si è lasciata andare ad una confessione proprio dopo le polemiche rivelando: “Inizialmente un po’ mi hanno ferito. Noi artisti ascoltiamo sempre il pubblico e un po’ dispiace, ma eravamo talmente felici del nostro successo, Maria, che abbiamo detto che andava benissimo”. E ancora: “Abbiamo ponderato tutto perché, dopo trent’anni di storia d’amore, è bello, è un valore aggiunto. Io non è che mi sono svegliata a 53 anni e ho fatto un figlio”.

Aggiungendo: “È un percorso cominciato 9 anni prima. Adesso tutti i commenti belli su Maria arrivano perché abbiamo dimostrato che siamo genitori che ce la possono fare”. Per poi affermare in conclusione: “Ho anche sdoganato questa cosa della maternità tardiva, mi arrivano tanti messaggi, anche se ai giovani dicono di farli subito se ci sono i presupposti”.