Cantante italiano famosissimo e una tragica malattia, il racconto fa venire le lacrime

Il racconto del famosissimo cantante italiano ha lasciato tutti senza parole. Le sue parole sono da far venire le lacrime e la pelle d’oca.

Ma di chi stiamo parlando? Si tratta di un artista abbastanza giovane e che ha raggiunto risultati incredibili in tutto il mondo. Andiamo a scoprire ora tutto da vicino.

Le sue esibizioni dal vivo sono famosi in tutto il mondo, dove si è fatto conoscere per la personalità e il talento. Questo anche perché uno come lui non esiste, un uomo di spessore internazionale che porta il vanto della nostra musica in tutto il mondo.

E la speranza che lo possa fare ancora a lungo, nonostante una brutta malattia l’abbia colpito di recente. Proprio lui ha annunciato sui social network di essere stato aggredito da una grave malattia che lo ha colpito in una maniera decisamente aggressiva. Un racconto che ha messo i brividi a milioni di fan, pronti a seguire il suo percorso medico per sostenerlo con messaggi teneri e di grande affetto. L’artista è tornato a far parlare, dimostrando un cuore gigantesco.

L’artista, la malattia e le parole da brividi

L’artista è riuscito a dimostrare, ancora una volta, di essere personaggio di straordinaria caratura e anche di grande umanità. Le sue parole hanno fatto immediatamente il giro del web, lasciando tutti di stucco.

Stiamo parlando di Gigi D’Agostino, che nell’intervista a TgCom ha spiegato: “Ho una meravigliosa seconda vita che non pensavo di poter avere e ne sono davvero felice, rivedo spiragli di luce dove pensavo che ci fosse solo oscurità. Vivo qualsiasi cosa in modo molto più profondo. Guarigione attraverso la musica? Ne sono certo. C’è qualcosa di inspiegabile legato alle frequenze e alle vibrazioni. Credo che la mente riceva le forze che lei stessa genera in un loop magico dove è infinito il bene. Io con la musica mi sono curato più e più volte”.

La malattia di sicuro gli ha cambiato la vita: “Di certo non sono più quello di prima. Del resto, se finisci sotto un treno e ti salvi, i danni ti restano”. Danni che non gli impediscono di tornare a suonare e a esprimere il suo talento e la sua voglia. Un personaggio che continua a far innamorare un pubblico coinvolto dalla sua musica e dal suo modo di fare. Non possiamo che apprezzarlo per la sua sensibilità e non solo per la sua bravura.