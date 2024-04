Bruno Barbieri “coltellata alle spalle” ad Antonino Cannavacciuolo: l’ha fatto davvero

Bruno Barbieri l’ha fatto ad Antonino Cannavacciuolo, una “coltellata alle spalle”. Lo chef è rimasto totalmente senza parole.

La situazione è molto particolare e lascia tutti senza parole, ma cosa è successo? Andiamo a scoprirlo più da vicino.

Antonino e Bruno lavorano da molto insieme, protagonisti in televisione del talent cook show Masterchef Italia. Questo era partito con Barbieri al fianco di Joe Bastianich e Carlo Cracco, con Cannavacciuolo che invece era arrivato nel 2012 regalando dei colpi di scena molto interessanti. I due si sono distinti per la loro personalità e anche per il modo di fare oltre che per il talento in cucina.

Tra i due è accaduto qualcosa di incredibile, che nessuno si poteva aspettare. La foto è diventata virale sui social network, lasciando tutti un po’ spiazzati. I fan non si sono tirati indietro dal rilasciare alcuni commenti, dividendosi come capita spesso in questi casi. Ma cosa è accaduto? Andiamo a scoprirlo da vicino.

Bruno Barbieri e la foto con Antonino Cannavacciuolo

Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo sono due chef molto conosciuti che hanno continuato a far crescere la loro notorietà grazie anche alla possibilità di raccontarsi attraverso gli schermi della tv protagonisti di MasterChef Italia.

Di recente Barbieri ha pubblicato su Instagram una foto in cui ha preso di sorpresa Cannavacciuolo, in un’immagine che è molto tenera ma che ha visto Antonino prendersi uno spavento. Infatti Bruno l’ha colto di sorpresa afferrandolo da dietro. Scherzando anche sul suo fisico, in maniera bonaria, ha scritto: “Un collega, un compagno di viaggio e soprattutto un grande… grandissimo amico!… Auguri Antonino, buon compleanno! Ragazzi mandategli un abbraccio anche voi!”.

Il pubblico si è scatenato in una valanga di commenti che hanno sfiorato i tremila, dimostrando come la coppia piaccia sempre di più. Due personaggi insomma che hanno fatto la storia della televisione e della cucina italiana, portandola nel mondo con preparazione e talento. Senza però mai dimenticare di saper sorridere e di divertirsi.

Due amici che molto presto vedremo ancora una volta in tv e in altre avventure, l’uno al fianco dell’altro perché hanno capito che insieme sanno anche come completarsi. Il pubblico non può che rimanere a guardare ed essere soddisfatto di avere la possibilità di seguire due personaggi del genere. E che sia Masterchef o un altro programma il successo è davvero assicurato.