Brando: età, lavoro, scelta Uomini e Donne, studi. Tutto sul tronista

A breve vedremo in tv la sua attesissima scelta tra Raffaella e Beatriz: ecco chi è davvero Brando, tronista di Uomini e Donne.

Lineamenti eleganti, aria da bravo ragazzo e un’educazione di altri tempi, Brando è stato in questi mesi il protagonista di uno dei troni di Uomini e Donne più tribolati di sempre. Approdato al famosissimo dating show nella stagione 2023/2024, il biondo 22enne si è fatto conoscere dal pubblico della trasmissione riscuotendo non pochi apprezzamenti per tutte le qualità prima elencate.

Ciononostante, non sono mancate alcune critiche circa la sua spiccata indecisione nel compiere una scelta definitiva tra le sue due corteggiatrici. Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi si sono contese il cuore del bel trevigiano a colpi di esterne, litigi furiosi ed uscite dallo studio con tanto di applausi e lacrime per via delle numerose esitazioni del giovane.

Ora però, per fortuna, Brando ha finalmente fatto la sua scelta e tra poche settimane i telespettatori potranno vedere in tv il fatidico momento già anticipato da Lorenzo Pugnaloni. Quest’ultimo ha, infatti, svelato tramite i suoi canali social che è stata Raffaella a tagliare l’agognato traguardo. Prima di goderci in tv il tanto atteso finale, che ne dite di scoprire qualcosa in più sul bel tronista?

Chi è Brando di Uomini e Donne: curiosità sull’amatissimo protagonista del dating show

Prima di giungere agli studi Elios, il mondo dello spettacolo per Brando non è mai stato del tutto sconosciuto. Il suo cognome, Ephrikian, dovrebbe infatti suggerire a molti la sua parentela con un’attrice piuttosto famosa: Laura Ephrikian, l’ex moglie di Gianni Morandi, è sua zia! Inoltre, suo nonno e il suo bisnonno sono stati direttori d’orchestra.

Essendo nato nel 2001, Brando dovrebbe avere circa 22 anni. Originario di Treviso, da piccolo ha vissuto a Miami e, quando aveva 10 anni, sua madre e suo padre si sono separati. Molto affezionato ai nonni e alla mamma, il tronista ha raccontato nel video di presentazione di aver sofferto per la mancanza del papà.

“Lui era un eroe per me, quando se n’è andato ho scoperto cosa significa essere abbandonati. Anche se oggi il nostro rapporto è un po’ migliorato le ferite sono rimaste” sono state le sue parole. “Coccolone, affidabile e determinato”: si è definito così nella clip dove spiegava, tra l’altro, di cercare prima di tutto un rapporto leale e sincero all’interno della storica trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Grande appassionato di sport, ha svolto molti lavori finora, tra cui l’istruttore di sci ed il calciatore, ma anche il cameriere e l’aiuto cuoco. Riguardo al suo percorso di studi, al momento non abbiamo informazioni. Per chi voglia seguire Brando anche dopo la sua avventura a Uomini e Donne, il suo profilo Instagram è @brandluz10.