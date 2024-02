Bomba Rai: torna il programma più atteso, web in delirio

Torna in Rai uno dei programmi più attesi di sempre. I fan sono in deliro già alla notizia, innamorati sia dello show che del conduttore: ecco di quale trasmissione stiamo parlando e chi la presenterà.

Ottime notizie in Rai per tutti i telespettatori che puntavano fortemente sul suo ritorno. Si tratta di uno dei programmi più amati in assoluto fin dai primissimi tempi, e reso sicuramente più accattivante dal team di conduttori che lo guida. Una stagione primaverile molto attesa per la Rete Pubblica, che punta sui suoi cavalli di battaglia: ecco cosa rivedremo a breve e chi sul piccolo schermo.

È da anni che la conduzione del programma è cambiata, ma lo show è ugualmente amatissimo. Prima presentato da Amadeus, passato poi su Rai Uno, Stasera tutto è possibile torna su Rai Due condotto da Stefano De Martino, che è riuscito a mantenere il successo del format accontentando pubblico e critica.

Ritorna il Rai il programma più atteso di sempre: ecco cosa sta accadendo

Erano circolate diverse voci sul fatto che il programma non sarebbe stato rinnovato e invece, per la gioia dei fan, ci sarà una nuova edizione. Nel cast fisso della trasmissione ritroveremo anche il comico napoletano, Biagio Izzo. A rivelare il ritorno dell’amato show è stato il giornalista tv Giuseppe Candela sul suo profilo personale X.

In molti, contenti di poter seguire nuovamente l’amata trasmissione, si stanno ora chiedendo quando ritornerà e se ci saranno delle novità. Secondo il giornalista, il programma sarà collocato nello slot del lunedì sera e andrà in onda dal 18 marzo al 23 maggio per un totale di circa 9 puntate. Probabilmente il giorno di Pasquetta infatti verrà trasmessa qualche replica e non un episodio nuovo.

Una volta terminato lo show, poi, De Martino passerà la seconda serata ad Alessandro Cattelan, anche lui conduttore in vista della Rai, che farà un programma tutto suo. In attesa del ritorno del presentatore napoletano su Rai Due, possiamo avere una sola certezza.

Stefano De Martino è ormai una punta di diamante della Rete pubblica e a lui verranno affidati sempre più trasmissioni di successo. Nella scorsa stagione infatti lo show ha raggiunto 1 milione e 410mila spettatori con l’8,70% di share. Per la seconda rete si tratta di ottimi ascolti. La maggior parte dei programmi andati in onda non arriva nemmeno alla metà del risultato del format comico.