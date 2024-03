Bianca Atzei, nozze in arrivo? Quello che ha confessato in diretta cambia tutto

Bianca Atzei prossima alle nozze? In una recente intervista con il compagno Stefano Corti ha confessato tutto.

Bianca Atzei è una talentuosa cantante, che sta vivendo un periodo d’oro per quanto riguarda l’amore. Con il suo compagno Stefano Corti, hanno dato alla luce il figlio Noah, nato lo scorso anno. Recentemente intervistati a Verissimo da Silvia Toffanin, si è parlato anche di un possibile lieto evento per loro: le nozze.

Nell’intervista hanno raccontato l’emozione di diventare genitori nell’ultimo anno e che Noah, loro figlio, è l’amore più grande e immenso che hanno. “Devo dire che io ho sempre creduto nell’amore, ma con lui ho scoperto davvero il vero senso di questa parola”, ha dichiarato la cantante.

Nozze in arrivo per Bianca Atzei? Ecco cosa ha confessato

Stefano Corti si è aperto raccontando quanto sia bello il ruolo di padre riscoperto. Lui, infatti, ha già un figlio di 16 anni ma ha spiegato di non essere riuscito a vivere a pieno il loro rapporto a causa della distanza. Mentre con Noah le cose stanno andando in maniera decisamente diversa. Lo stesso ha dichiarato: “Sono grato di aver avuto una seconda chance, la prima è stata contraddistinta da questa distanza, con Noah invece me lo sto godendo ancora di più…”.

La coppia ha condiviso diversi aneddoti in cui è coinvolto anche il piccolo. Cercano di non trasmettergli tensione e di evitare i toni alti. “Se abbiamo trovato un nuovo equilibrio? Da quando ho partorito mi chiede un secondo figlio!”, sono state le parole di Bianca. Stefano, infatti, desidera un secondogenito, tuttavia a quanto pare bisognerà ancora attendere.

Incalzata sulle possibili nozze in vista, Bianca Atzei ha raccontato che la proposta non è ancora arrivata: “Stiamo insieme da 5 anni, abbiamo un figlio, ma ancora…”. Il conduttore ha ribattuto: “Attenta che quando meno te l’aspetti, arriva la proposta di matrimonio…”. Per poi aggiungere: “Una sera eravamo al ristorante e mi ha spiegato cosa dovrei fare per chiederla in sposa. Deve essere una roba particolare, comunque arriverà!”.

Ciò fa intendere che, prima o poi, ci sarà il coronamento di questa storia d’amore iniziata 5 anni fa e che ha raggiunto un punto molto alto con la nascita di Noah l’anno scorso. Ciò che è evidente, è l’amore fra Bianca e Stefano che, anche durante l’intervista, non hanno mancato di mostrarsi in atteggiamenti giocosi e romantici.