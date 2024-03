Belen Rodriguez si trasforma in Pocahontas: il nobile motivo

Belen Rodriguez si trasforma in Pocahontas negli ultimi scatti pubblicati sui social e lo fa per una buona causa: il nobile motivo

Belen Rodriguez, in tutti questi anni che ha trascorso sotto ai riflettori, ha dimostrato di essere una donna con la testa sulle spalle, coraggiosa e con un cuore molto grande. Di lei si può dire tutto, ma non è mai cascata in scivoloni, non ha mai commesso errori che l’hanno portata al centro delle polemiche, gli unici motivi in negativo in cui si è sempre parlato di lei, riguardano le sue relazioni e il suo matrimonio con Stefano De Martino.

Lei però non si è mai nascosta dietro un dito, ha sempre detto di essere innamorata dell’amore e di ritenersi “stupida” per il modo in cui finisce sempre per fidarsi delle persone sbagliate. In questo ha ritrovato l’empatia di tantissime donne che in verità la capiscono e sanno bene che non è semplice trovare una persona di cui potersi fidare e che non finisca per ricadere sempre nei soliti errori. Insomma, in fin dei conti, Belen è un personaggio positivo e molto amato dal suo pubblico. Infatti, proprio in queste ore, ha fatto qualcosa che le ha permesso di guadagnare davvero tantissimi consensi da parte del pubblico che la segue.

Belen Rodriguez si trasforma in Pocahontas: il motivo commuove tutti

Ad esempio forse non tutti lo sapevano, ma Belen ha sempre avuto molto a cuore la beneficenza, in modo particolare quella che riguarda i bambini che si ritrovano ad avere patologie davvero molto serie. Proprio in questi giorni infatti ha deciso di recarsi all’ospedale Gaslini di Genova per poter fare una sorpresa a tutti i bambini che sono stati ricoverati nei vari reparti. E, come se questo gesto carinissimo non bastasse, Belen ha deciso di trasformarsi in una principessa e di vestirsi da Pocahontas, intrattenendo i bambini con canzoni e giochi molto simpatici.

Belen in queste ore ha condiviso con i suoi numerosi followers su Instagram diversi momenti di questa giornata che ha trascorso nell’ospedale pediatrico di Genova dove, con la sua cara amica Matilde che per l’occasione si è vestita invece da Elsa, hanno portato molta spensieratezza a questi bambini che stanno vivendo dei momenti così tanto difficili. Più volte Belen ha dimostrato di avere molto a cuore tutti i piccoli che sono ricoverati in ospedale con malattie piuttosto serie.

Infatti ha pubblicato diversi post sui social in cui la vediamo mentre abbraccia e riempie di baci questi bambini: “Quanto vi ringrazio per i vostri abbracci, me ne vado con le tasche piene di baci e gli occhi pieni di voi” ha scritto sul suo profilo di Instagram, commuovendo tutti con le varie fotografie che ha pubblicato.

Tra l’altro il costume da Pocahontas era davvero spettacolare e i bambini che hanno avuto modo di trascorrere diverse ore con lei, sono rimasti senza parole quando hanno sentito la famosa showgirl argentina cantare le canzoni insieme al musicista che insieme alla chitarra li ha fatti ballare e divertire, portando un po’ di leggerezza in un ambiente così pesante dove la paura, di solito, regna sovrana.