Belen ed Elodie si contendono Andrea Iannone: ecco cosa sta succedendo in queste ore

Belen Rodriguez ed Elodie si contendono Andrea Iannone? Il messaggio social della showgirl ha spiazzato i fan!

Elodie ha celebrato su Instagram il ritorno in pista di Andrea Iannone. Un post che ha destato l’attenzione di molti, compresa Belen Rodriguez, ex fidanzata del pilota. Ecco cosa è successo.

Proprio in tale ambito non possiamo non fare i nomi di Belen Rodriguez ed Elodie, che sono rispettivamente l’ex e l’attuale compagna di Andrea Iannone. Tutti e tre molti seguiti sui social, sono finiti di recente al centro dell’attenzione del gossip nostrano per via di un messaggio inaspettato. Ecco cosa sta succedendo.

Elodie festeggia il traguardo di Andrea Iannone, ma il commento di Belen non passa inosservato

Dopo una lunga e pesante squalifica, Andrea Iannone è finalmente tornato in pista. Ha fatto il suo esordio in Superbike, classificandosi terzo in occasione della prima gara di stagione che ha avuto luogo a Philip Island. Un risultato importante, che la fidanzata del pilota di Vasto, ovvero Elodie, ha voluto celebrare tramite un post su Instagram.

Entrando nei dettagli, la cantante ha pubblicato sul proprio profilo una foto di Andrea Iannone mentre festeggia sul podio. A corredo dello scatto la seguente didascalia: “Orgogliosa di questo meraviglioso rientro. Hai saputo attendere con pazienza, amore e dignità”. Per poi aggiungere: “Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita!”

E ancora: “Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. Ca**o se ti amo!!! Andrea Iannone, avanti”. Una dedica piena di amore, a cui lo stesso pilota ha risposto scrivendo: “Together”. Ad attirare l’interesse del popolo del web, però, è stato un messaggio alquanto inaspettato, ovvero quello di Belen Rodriguez. La showgirl, ex di Iannone, ha colto l’occasione per complimentarsi con la coppia.

A tal proposito, infatti, ha scritto: “Quanto sono felice! La determinazione e il cuore buono vincono sempre! Siete una favola”. Parole che non sono passate di certo inosservate e che dimostrano come i rapporti tra i due ex continuino ad essere ottimi, nonostante la decisione di seguire due strade diverse dal punto di vista sentimentale.