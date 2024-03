Beatrice Luzzi smaschera gli autori del Grande Fratello: la verità sul rapporto con Perla

La prima finalista della nuova edizione ha rivelato il motivo che l’ha spinta a scontrarsi con l’ex concorrente di Temptation Island.

Non c’è alcun dubbio che l’edizione 2023/2024 del Grande Fratello abbia riservato ai telespettatori numerose sorprese e scoperte inattese, come colei che nel giro di poco avrebbe fatto innamorare milioni di persone. Si tratta di Beatrice Luzzi, famosa per il ruolo della perfida Eva Bonelli in Vivere, la nota soap opera andata in onda nei primi anni ‘2000.

La cinquantaduenne si è fin da subito messa in risalto per il suo carattere forte, nonché diretto, e la sua personalità frizzantina e spigolosa. Da settembre, infatti, si è scontrata con gran parte degli altri inquilini della casa, finendo col passare momenti di sconforto e isolamento. Questo, però, non ha fatto altro che far intenerire ed empatizzare sempre di più il pubblico, che l’ha resa la protagonista indiscussa del programma. Le cose sono leggermente cambiate con l’entrata di Perla Vatiero, ex concorrente di Temptation Island.

Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, un rapporto discutibile

Perla è salita alla ribalta lo scorso anno, quando ha partecipato, insieme al compagno Mirko Brunetti, al noto reality di Canale 5, incentrato sui rapporti di coppia e sull’esplorazione dei punti di forza e di debolezza di ciascuna. A mettere zizzania tra loro c’è un gruppo di tentatori, che prova in tutti i modi a inserirsi nella relazione.

La venticinquenne si era distinta per il suo carattere peperino e scoppiettante, che l’ha resa in poco tempo la preferita del pubblico. Un carattere che è riuscita a mettere in mostra anche al Grande Fratello, facendo sì che si scontrasse con la stessa Beatrice, percepita fino a quel momento come la Regina indiscussa della casa.

Diverse volte, infatti, le due inquiline si sono scontrate, sia nel corso della settimana che in puntata, fomentando ancora di più gli altri concorrenti e i fandom delle dirette interessate. Da qualche giorno, però, sembra che le cose stiano tornando alla normalità, complice il fatto che la Luzzi sia stata da poco decretata la prima finalista di questa edizione.

Di recente, fa il duo si è concesso qualche minuto per parlare del suo vecchio astio, che nel corso delle settimane ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Beatrice ha messo subito tutto in chiaro, rivelando che l’animosità tra loro sia stata frutto esclusivamente degli autori per farla riposare e al tempo stesso far risaltare Perla. Queste le sue parole: “Hanno fatto tutto loro, per darti visibilità, far lavorare un po’ te al posto mio”.