Barbara De Santi in abito da sposa: la foto inedita della dama di Uomini e Donne

Barbara De Santi stupisce i telespettatori di Uomini e Donne: si presenta in studio in abito da sposa e stuzzica Ernesto.

I telespettatori e gli opinionisti di Uomini e Donne si erano illusi che Barbara De Santi fosse cambiata. Ultimamente la dama di Desenzano appariva più docile, aperta al dialogo, colta da una rinnovata simpatia e sempre pronta ad intervenire intelligentemente. Poi, è arrivato Ernesto.

I fan del dating show si sono resi conto che tale modulazione della sua personalità derivava, in sostanza, da una mancanza di interesse nei confronti dei cavalieri precedenti. Al contrario, nel caso dell’ex corteggiatore di Ida Platano, Barbara ha fatto riferimento persino a palpitazioni invalidanti, responsabili di aver influenzato negativamente il suo equilibrio.

L’indole di Ernesto – libera e per certi versi eccentrica – ha implicato una serie di reazioni forti da parte della dama. Quest’ultima ha preteso attenzioni, momenti di condivisione, oltre a produrre critiche sul suo modo di approcciarsi senza neppure conoscerlo. L’escalation ha raggiunto il suo apice durante la puntata in onda lunedì 4 marzo.

Ernesto ha comunicato di essere rimasto molto indispettito dalla scelta di De Santi di contattare sua nipote e dialogare con lei al telefono. Gianni Sperti si è visto d’accordo, definendola “indelicata”. Prevedibilmente, dunque, la frequentazione si è conclusa tragicamente.

Barbara De Santi, di bianco vestita nello studio di Uomini e Donne

Una love story che in realtà non è mai divenuta tale. Gianni Sperti ha definito Barbara De Santi “autodistruttiva”. Ernesto, di fatto, aveva spiegato alla dama – in più di un’occasione – come le pretese incessanti non contribuiscano certo ad avvicinarlo. Eppure, la diretta interessata ha voluto fare di testa sua.

Giovedì 7 marzo la redazione ha organizzato la consueta sfilata del parterre femminile. Il tema è stato Ti stupisco con i miei effetti speciali. Ebbene, Barbara De Santi si è presentata sulla passerella con l’abito da sposa, accompagnata dai petali bianchi e dal noto brano di Emma, Amami. Ernesto le ha concesso un 10 pieno, ma non sono mancate le frecciatine della diretta interessata.

Ha voluto sottolineare la strofa: “La bellezza di chi ride e volta pagina”. Gli opinionisti e la stessa conduttrice quindi sono intervenuti, ironizzando: “Ogni riferimento è puramente casuale”. È doveroso sottolineare, però, che, nonostante le pungenti stoccate della 50enne, Ernesto è rimasto in silenzio ed ha risposto alle sue provocazioni con il sorriso. Barbara riuscirà mai a convolare a nozze (nella vita reale) con il suo principe azzurro? Secondo il pubblico, questo rimarrà un sogno irrealizzabile.