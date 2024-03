Aurora Ramazzotti, la foto con il pancione è dolcissima: è passato pochissimo tempo

Aurora Ramazzotti ha nostalgia del pancione: la figlia di Michelle Hunziker ed Eros pensa di diventare mamma bis?

Follemente innamorata del suo bambino, Aurora Ramazzotti emana da mesi una luce diversa. La figlia di Eros e di Michelle Hunziker ha conquistato la web community con la sua spontaneità e genuinità, senza timore di mostrarsi come mamma l’ha fatta. Talvolta in posa, talvolta colta di sorpresa, e altrettante avvezza a fare boccacce in favore di telecamera. Benché volesse seguire le orme del padre, quest’ultimo l’ha convinta ad intraprendere una strada alternativa. Aurora avrebbe voluto fare la cantante, ma Eros Ramazzotti l’ha ben intimata a cambiare idea. Il temuto appellativo “figlia di…” era dietro l’angolo.

Rispetto a tale rivelazione, diversi utenti web si sono trovati d’accordo con l’artista, altrettanti hanno però sottolineato come questo abbia influenzato il futuro di Aurora. Esistono tante (e tanti) “nepo baby” nel mondo dello spettacolo, molti delle quali – alla fine – hanno costruito una carriera relativamente indipendente dalla famiglia d’origine.

In Italia abbiamo Leo Gassman ad esempio, ma anche Deva Cassel e Leni Klum (figlia di Flavio Briatore). In campo cinematografico possiamo citare Dakota Johnson, Lily-Rose Depp e chi più ne ha più ne metta. Di cosa si occupa quindi Aurora Ramazzotti? Per il momento è un po’ cantante, un po’ conduttrice, un po’ influencer, un po’ comica e – da qualche mese – un po’ mamma.

Aurora Ramazzotti, un salto indietro nel tempo: la foto con il pancione fa sciogliere tutti

Un toccante sentimento di nostalgia sfiora la mente di Aurora Ramazzotti, la quale – nelle ultime ore – ha condiviso uno scatto risalente a poco più di un anno fa. Il pancione dominava il suo ventre e il piccolo Cesare si preparava per concedersi il primo pianto nel mondo. L’influencer ha documentato gli step più importanti della sua gravidanza sui social, esaltando i momenti di gioia e ridimensionando razionalmente quelli di dolore.

Mentre papà Goffredo va al lavoro, mamma Aurora si rifugia nelle mura domestiche insieme al suo bambino. Qualche volta i nonni le fanno visita per aiutarla e per giocare con il nipotino vivace. Stando a quanto raccontato dalla stessa influencer, sembra che il piccolo le somigli molto.

Contrariamente a tanti colleghi, però, ha spiegato di aver intenzione di proteggerlo dalla gogna mediatica, dallo sguardo indiscreto dei social e dalle attenzioni degli utenti che si arrogano il diritto di esprimere opinioni non desiderate. Aurora Ramazzotti condivide molti momenti di spensieratezza, senza tuttavia inquadrare mai Cesare in volto. Una decisione, questa, che la figlia di Eros e Michelle applica anche riguardo i fratelli più piccoli.