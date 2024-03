Ascanio Pacelli “tradisce” Katia con la sua baby: la reazione da applausi della Pedrotti

Ascanio Pacelli si è mostrato, sui social, insieme alla sua “baby”: la reazione di sua moglie Katia non è tardata ad arrivare.

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti si sono conosciuti durante la partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello. La permanenza e la vicinanza nella casa più spiata d’Italia ha portato alla nascita di una bellissima storia d’amore, che ha avuto inizio dopo un passionale bacio scattato sul divano. Sono passati molti anni da allora, ma i telespettatori che li hanno seguiti nel reality ricorderanno sicuramente quel momento.

In seguito all’esperienza nel programma, sono andati subito a convivere e hanno suggellato il loro amore con il matrimonio. Si sono detti sì davanti a numerose telecamere e migliaia di persone, e hanno poi successivamente allargato la famiglia con la nascita di due figli, Matilda e Tancredi. Oggi sono particolarmente famosi sui social e ogni giorno condividono tantissime foto e storie. Ascanio, recentemente, ha postato uno scatto insieme alla sua “baby”, che ha provocato la reazione, da applausi, di Katia.

Ascanio Pacelli, ecco con chi “tradisce” Katia: arriva subito la reazione di sua moglie

Ormai sia Ascanio che Katia sono particolarmente famosi, non solo in televisione ma sui social, dove sono seguiti da migliaia di persone. Sono tante le foto in cui si mostrano insieme, soprattutto durante i viaggi che intraprendono con i figli o in altri momenti sempre molto privati. Di recente, però, l’ex gieffino ha pubblicato un’immagine diversa dal solito: ha fatto sapere ai follower di aver recuperato finalmente la sua “baby”.

Si tratta della sua motocicletta. Dopo mesi di letargo e restyling – scrive – è tornata. Nella foto si mostra in sella felice e pronto a partire, vestito con abiti abbastanza eleganti e con gli occhiali da sole. In didascalia ha poi ringraziato i professionisti che ne hanno avuto cura per aver esaudito il suo sogno. Dallo sguardo, è evidente che sorride: Ascanio è molto contento di aver recuperato la sua “bambina”.

I follower hanno commentato il post, lasciandogli tanti complimenti non solo per il veicolo ma anche per la sua presenza. Non è mancata la reazione di Katia, che ha scritto: “Quanto mi piaci”, con un cuore nero accanto, dimostrando a suo marito il suo grande apprezzamento. La Pedrotti e Ascanio sono molto uniti e affiatati, fin da quando si sono conosciuti al Grande Fratello, e il commento e tutte le foto insieme sui social lo dimostrano chiaramente