Arisa, dal dolore alla rinascita: ecco grazie a chi sta ritrovando la forza di credere (ancora) in se stessa

La nota cantante ha vissuto un dramma che l’ha segnata nel profondo. Tuttavia, per Arisa è arrivata una rinascita, grazie ad una persona che le ha dato la forza di cambiare.

Una delle cantanti che ha segnato inaspettatamente il mondo dello spettacolo con la sua simpatia, ironia, talento ma soprattutto una voce meravigliosa è proprio la splendida Arisa. Nel corso della sua carriera, si è aggiudicata la vittoria del Festival di Sanremo 2009 con il brano Sincerità e da lì, man man, ha scalato le classifiche musicali divenendo una delle artiste più apprezzate del panorama italiano di tutti i tempi. La donna, di recente, ha parlato di un problema che l’ha segnata: andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Prima di aggiudicarsi un posto nel mondo dello spettacolo, Arisa (il cui vero nome è Rosalba) ha sempre svolto diversi lavori piuttosto umili – tra cui la cameriera e la babysitter, fino a quello di estetista – poco prima di salire sul palco dell’Ariston. La vera svolta, come abbiamo già accennato, è avvenuta nel 2009 con il singolo Sincerità che, sin dal primo momento, ha colpito pubblico e media.

Ecco cosa diceva la Stampa, all’epoca, della sua performance e del suo look che con il tempo (ovviamente) ha deciso di stravolgere il più possibile: “La canzone Sincerità viene arricchita dal personaggio Arisa, che ha saputo creare un rapporto immediato con il pubblico. – e ancora – Nell’esibizione con il Maestro Luttazzi, Arisa ha dimostrato di saper calcare il palco con semplicità e dimestichezza adattandosi perfettamente all’atmosfera dell’arrangiamento swing del brano”.

Come spesso accade, però, anche gli artisti possono avere dei momenti difficili. E alcune volte trovano la forza di superarli e di rinascere grazie ad altri colleghi: sui social, Arisa ha deciso di aprire il suo cuore e confessare chi l’ha davvero aiutata in un periodo no.

Arisa, la confessione a cuore aperto: chi l’ha aiutata nel periodo difficile

Può capitare che alcuni personaggi famosi si trovino dinnanzi ad un problema o ad un momento difficile, in cui diventa fondamentale trovare la forza di continuare a credere sempre in se stessi. Questo è accaduto anche ad Arisa. In alcune Instagram stories, infatti, ha fatto una rivelazione che ha scioccato il pubblico amante del suo carisma e della sua grinta.

Per la cantante la vita è un vero e proprio dono e lo ha capito solo ora, dopo tante difficoltà: “La vita è bella, soprattutto se non sei in un letto d’ospedale, se puoi camminare con le tue gambe e respirare col tuo naso. È tutto un regalo“.

La donna ha citato il brano Pazza di Loredana Bertè, rivedendosi proprio nelle parole dell’artista e, sul suo profilo social, ha scritto: “Ho faticato tanto e rinunciato a tutto, merito di sorridermi davanti allo specchio. Un grazie gigante per ogni respiro, per essere nata dove sono nata e per aver avuto i genitori che ho avuto, che mi hanno insegnato a fare tutto con niente e comunque a buttarmi con coraggio in qualsiasi cosa. Sono fiera di me…E stasera mi sento felice“.