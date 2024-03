Arianna David, il dramma dell’anoressia: le sue parole spaventano tutti

Arianna David parla della sua lotta contro l’anoressia. Le parole dell’ex Miss Italia hanno lasciato tutti di stucco: ecco che cosa ha detto.

Con una bellezza come la sua è difficile non farsi notare, e questo Arianna David lo sa molto bene. L’ex modella romana vanta all’attivo una carriera unica nel suo genere, costellata di tanti incredibili successi sia nel mondo della moda che in quello dello spettacolo.

Diventata famosissima quando era ancora molto giovane, la David deve la sua enorme notorietà a Miss Italia. Era il 1993 quando Arianna ha vinto il titolo di più bella del Paese, entrando a pieno titolo nel mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni, si è affermata come una celebrità a tutti gli effetti, spaziando dal campo della moda alla televisione.

Oggi tutti conoscono Arianna David non soltanto per i suoi strepitosi successi sul piccolo schermo, ma anche per l’enorme popolarità che ha conquistato nel tempo. Diventata un personaggio pubblico vero e proprio, l’ex miss romana è sempre più amata dal grande pubblico italiano. Proprio i suoi fan, sono rimasti di sasso di fronte alle affermazioni dell’artista, che ha parlato della sua lotta contro il mostro dell’anoressia. Ma che cosa ha raccontato la David?

Arianna David, la confessione sull’anoressia spiazza tutti

L’ex Miss Italia ha rilasciato una lunga intervista a Nuovo, nel corso della quale si è aperta su un tema molto delicato: l’anoressia. La David ha rivelato al noto settimanale italiano di soffrire di questa malattia ormai da diverso tempo, da quando era solo una ragazzina. Tutto è iniziato all’epoca del liceo quando, a causa di un’alimentazione sbagliata, la bella Arianna era ingrassata.

Dopo una dieta, la David è tornata in forma e grazie alla sua incredibile bellezza nel 1993 ha vinto il titolo di Miss Italia. “Quella vittoria e i riflettori su di me hanno peggiorato le mie insicurezze“, ha confessato la David a Nuovo. L’ex Miss ha ammesso di essere arrivata a mangiare una carota al giorno, ma con gli anni la situazione è migliorata. Anche se ha confessato di avere ancora dei problemi con il cibo, soprattutto nei periodi di forte stress.

“Appena mi succede qualcosa di negativo ho problemi con il cibo“, ha rivelato l’opinionista a Nuovo. Mamma di due figli, la David ha voluto dare un consiglio a tutti i genitori, che spesso prendono sottogamba i problemi alimentari dei loro figli. “Attenzione se i ragazzi dimagriscono in poche settimane”, ha detto la splendida Arianna.