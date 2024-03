Arianna David, c’è grande preoccupazione per le sue condizioni: la malattia è molto seria

Arianna David si è lasciata andare ad una confessione molto difficile: l’ex Miss Italia ha parlato della sua lotta contro la malattia.

Arianna David è oggi una conduttrice e un’attrice particolarmente famosa sul piccolo schermo. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era solo un’adolescente: a 18 anni, dopo aver terminato gli studi, recita nella fiction di Rai 2 Europe Connection e in seguito comincia a lavorare per l’azienda come valletta. Parallelamente, inizia la carriera da modella, che la porta sul palco di importanti concorsi di bellezza.

Dopo aver vinto il titolo di Miss Eleganza, viene eletta Miss Italia nel 1993 e partecipa a Miss Universo 1994, dove si classica al settimo posto. Arianna allora ha conquistato tutti con la sua bellezza, cosa che succede ancora oggi, dato che continua ad avere grande fascino. La conduttrice, però, di recente – arrivata all’età di 50 anni – ha voluto raccontare una parte importante della sua vita: si è infatti lasciata andare, in un’intervista a Il Corriere della Sera, ad una confessione sulla malattia che da tempo sta affrontando.

Arianna David parla della sua malattia: l’ex Miss Italia fa una confessione molto difficile

È diventata particolarmente famosa dopo aver vinto il concorso Miss Italia nel 1993. Oggi Arianna David, a distanza di anni, ha voluto raccontare la malattia con cui da tempo combatte, l’anoressia. In un’intervista a Il Corriere della Sera ha svelato di averla incontrata per la prima volta a 21 anni, quando cominciò ad avere paura di diventare grassa: “Già mi prendevano in giro per il mio accento romano, non avrei sopportato di essere derisa anche per il mio peso”.

Si è resa conto che qualcosa non andava nel momento in cui è arrivata a pesare 39 kg e a non avere più il ciclo mestruale per un anno. Ed è in quel periodo che ha iniziato a spaventarsi, mentre solo poco prima si sentiva forte, credeva di poter decidere su se stessa e di poter scegliere ‘se vivere o morire’. Arianna non è mai andata in cura in centri specializzati: “Ce l’ho sempre fatta da sola. Non ho mai frequentato questi centri che, però, sono utilissimi per chi soffre di queste problematiche”.

Ha raccontato, tuttavia, che ancora non è riuscita ad uscirne del tutto. Anzi, ha spiegato di essersi ripresa e di aver avuto più volte delle ricadute, anche dopo le gravidanze: “Quando ti guardi allo specchio non ti piaci mai, ma non è una percezione reale. E sono trent’anni che me la porto dentro”. L’ex Miss Italia ha confessato di pesare oggi 47 kg, di portare la taglia 34 e di avere con il cibo un rapporto conflittuale, tanto da controllare le calorie. Dopo tanto tempo da quel primo incontro, continua a lottare con tutte le forze contro il mostro che è l’anoressia.