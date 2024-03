Anne Hathaway a Milano, sfila sul red carpet: come fa a non invecchiare, un solo segreto alla portata di tutti 

Anne Hathaway ha colpito l’attenzione di tutti a Milano, dove ha sfilato sul red carpet mostrando la sua bellezza senza tempo.

Bellissima, simpatica, travolgente, Anne Hathaway lascia sempre il segno e la sua ultima presenza sul red carpet di Milano ha conquistato il pubblico: ecco come fa ad essere così bella, perfetta e soprattutto senza tempo. Ha un segreto per non invecchiare ed è alla portata di tutte.

Le sfilate a Milano, per la Fashion Week, hanno avuto una sola protagonista in questi giorni: Anne Hathaway. La bellissima attrice americana è stata, in due giorni, la star prima dei SAG Awards di Los Angeles e poi delle passerelle milanesi. Ha mostrato a tutto il mondo la sua eterna bellezza, che la fa apparire sempre giovane anche a 41 anni: ecco quali sono i suoi segreti.

Anne Hathaway colpisce tutti sul red carpet: i suoi segreti di bellezza per apparire sempre giovanissima

Come non invecchiare mai? Basta seguire i segreti di bellezza di Anne Hathaway, l’attrice americana che ha colpito tutti alla sfilata di Versace durante la Milano Fashion Week. Dopo essere stata protagonista ai SAG Awards in California, la diva è apparsa radiosa e rilassa nonostante abbia fatto in due giorni un viaggio oltreoceano e abbia superato anche gli anta. Ma come fa? Beh, il suo trucco, che la fa sembrare splendida anche con pochissimo make-up, pare sia alla portata di tutte: ecco di cosa si tratta.

Negli ultimi giorni è stata avvistata sui red carpet, alle feste e agli eventi più prestigiosi del mondo, eppure lei sfoggia sempre una bellezza perfetta. Ma come fa? Ebbene, Anne Hathaway ha una pelle splendida e capelli sempre lunghi e fluenti grazie all’aiuto dei suoi consulenti di immagine. Chiaramente, essendo una diva di Hollywood, ha a disposizione i migliori hairstylist e beauty experts. La sua truccatrice di fiducia Gucci Westman e il parrucchiere Orlando Pita, hanno rivelato cosa fa ogni giorno per essere sempre al top.

Quello che colpisce dell’attrice, infatti, è il suo mostrarsi sempre molto rilassata e allegra e con un viso che sembra non avere trucco. Luminosa, nonostante la stanchezza e i segni dell’età, per merito dei professionisti che si prendono cura di lei costantemente. Utilizza spesso i prodotti di Shiseido, di cui è brand ambassador dal 2023, in particolare puntando sulla linea Vital Perfection. È inoltre dotata di un team eccezionale che si occupa del suo aspetto prestando molta attenzione alla beauty routine.

Il suo segreto è la facialist e skincare Su-Man, che si occupa dei suoi massaggi viso. E proprio lei dichiarò che la Hathaway non esce mai senza una protezione solare al viso, minimo 30. Ogni mattina, poi, applica la maschera di bellezza in tessuto di Bio Lifting Mark del marchio Chantecaille. La diva ha rivelato anche che, per avere un aspetto radioso, non rinuncia a salmone e avocado. Infine, ha smesso di fumare e bere alcol da più di 10 anni.