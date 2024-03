Anna Tatangelo, aria di crisi con Narducci? Ecco il perché

È crisi tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci? Il gossip sulla presunta rottura si fa sempre più insistente dopo i recenti indizi.

Con la sua voce eccezionale, Anna Tatangelo si annovera tra le maggiori interpreti della musica italiana. Oltre alla sua carriera pazzesca, però, la cantante vanta innumerevoli comparse nel panorama del gossip, a causa della sua vita privata.

Diventata famosissima quando era solo un’adolescente, le luci dei riflettori si sono accese molto presto sulla giovane Anna. La Tatangelo, infatti, si è subito affermato come una star non soltanto grazie al timbro vocale inconfondibile, ma anche alla grinta che la contraddistingue e alla bellezza mozzafiato.

Tutti la conoscono sia per le splendide canzoni alle quali ha dato vita, che per le relazioni con personaggi molto noti sulla scena musicale e non solo. Difficile dimenticare la lunga love story con il collega Gigi D’Alessio, dal quale Anna ha avuto il figlio Andrea. Da un anno circa, la cantante è legata al giovane modello Mattia Narducci. Eppure, c’è aria di crisi tra i due.

Anna Tatangelo, la verità sulla crisi con Mattia Narducci

La storia tra la Tatangelo e Narducci va avanti da più di un anno e, nel corso di tutti questi mesi, i due si sono sempre mostrati affiatati ed innamoratissimi insieme. Come riporta gossipetv.com, però, di recente la coppia avrebbe lanciato qualche segnale di crisi. In particolare è stata Anna a far insospettire i fan, con una frase condivisa sui social. “Si riparte sempre da se stessi”, ha scritto la cantante, lasciando intendere un nuovo inizio per lei.

Narducci, dal canto suo, è volato in Messico senza la Tatangelo, rimasta a casa in occasione di una data molto importante per lei. Il 12 marzo sarebbe stato il compleanno dell’amata mamma, scomparsa ormai due anni fa. Insieme alla cantante non c’era il fidanzato, cosa che ha aumentato ancora di più i sospetti di una rottura. Stando a quanto riporta la nota testata di gossip, queste sarebbero solo indiscrezioni, né confermate e né smentite dai diretti interessati.

Solo un anno fa la Tatangelo rendeva nota la sua relazione con il giovane modello italiano, scatenando così una valanga di reazioni sul web. A far discutere è stata soprattutto la notevole differenza d’età (lei 37 anni, lui 26), un argomento al quale Anna è ormai abituata. Già parecchi anni fa, la bella artista era stata criticata per la sua relazione con D’Alessio, più grande di lei di ben 20 anni.