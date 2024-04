“Angelina Mango ma come ti vesti?”, l’attacco che spiazza la cantante

Angelina Mango è una cantante amatissima dal pubblico più giovane, esplosa negli ultimi due anni con la vittoria prima di Amici di Maria De Filippi e poi di Sanremo. Ora però viene attaccata.

La splendida artista è stata protagonista di recente di un concerto al Fabrique di Milano dove ha ottenuto un risultato straordinario, qualcuno ha avuto comunque da ridire.

Il destino di finire sotto attacco degli hater è comune a tutti gli artisti di successo. Un po’ per invidia e un po’ semplicemente per volontà di screditarli sono sempre i più famosi a finire sotto una rotaia di polemiche che possiamo considerare del tutto inutili.

Giovane e talentuosa è riuscita a imporsi, superando anche il pregiudizio di avere un padre così famoso come Mango. A Sanremo ha commosso anche con l’interpretazione di Rondine del papà nella serata delle Cover, dimostrandosi personaggio di straordinario impatto.

Stavolta si sono attaccati, esageratamente al modo di vestire di Angelina, che non ha risposto a queste parole un bel po’ troppo al di sopra delle righe. Aspettiamo di vedere se arriveranno delle parole, ma la sensazione è che la giovane cantante non abbia voglia di alimentare polemiche sterili e fuor di senso. Ma andiamo con ordine.

La polemica su Angelina Mango

Angelina Mango è stata protagonista di un successo incredibile al Fabrique di Milano che è andato sold out e dove ha cantato alcuni dei suoi maggiori successo. Un momento di preparazione per l’evento che la attende alla fine del prossimo mese, quando avrà voglia e possibilità di esprimersi ad alti livelli all’Eurovision Song Contest di Malmoe in Svezia.

Oggi però sono molti quelli che hanno alzato un velo di polemiche sul suo modo di vestire, puntando il dito verso di lei anche se tutto era davvero molto tranquillo. Con delle zeppe alte, molto anni novanta, la ragazza si è presentata con un body tutto colorato e con delle calze a rete. La ragazza in realtà è molto contenuta e tranquilla, per alcuni però il vestito era troppo aderente.

Critiche di chi non sa cosa dire nei confronti di una ragazza che ha battuto ogni record, dimostrandosi personaggio amabile e davvero di talento. Sicuramente è molto difficile trovare un difetto ad Angelina, eppure c’è qualcuno che si impunta e vuole ancora una volta dire qualcosa verso di lei anche se sinceramente facciamo molto fatica a capirli.