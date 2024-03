Amici 2023, Emanuel Lo irrompe in casetta e sconvolge tutti: mai accaduto prima – Video

Emanuel Lo ha sorpreso gli allievi di Amici 23 e il pubblico con il suo ingresso inaspettato in Casetta. Ma per quale motivo lo ha fatto?

Il Serale di Amici 2023, ormai, è alle porte. Molte delle maglie d’oro sono già state assegnate. Gli allievi rimasti, ovviamente, non la stanno prendendo affatto bene. Tutti desiderano accedere a questa seconda fase del talent show. Le puntate serali, infatti, sono in grado di dare una visibilità ancora maggiore.

Raggiungono un pubblico decisamente più ampio e anche gli esperti del settore hanno modo di farsi un’idea più precisa dei singoli protagonisti. Nelle ultime ore, è successo qualcosa che ha modificato gli equilibri. Emanuel Lo, a seguito dei recenti avvenimenti, ha deciso di entrare all’interno della Casetta per parlare con uno dei giovani ballerini.

Emanuel Lo rompe gli schemi: l’arrivo in Casetta sorprende gli allievi

Emanuel Lo è uno degli insegnanti di Amici 23. In questo periodo, proprio come tutti gli altri professori, è chiamato a prendere delle decisioni importanti. Non tutti gli allievi potranno accedere al Serale e, di conseguenza, è fondamentale fare le scelte giuste. Nelle ultime ore, tuttavia, è successo qualcosa che ha sorpreso i fan del programma. Prima di questo momento, infatti, un evento del genere non si era mai presentato. Il diretto interessato ha deciso di entrare in Casetta e di raggiungere uno degli allievi.

Si è avvicinato a Nicholas, che stava facendo le valigie per abbandonare il talent show. Lo ha fermato e ha iniziato a disfare i suoi bagagli: “Posa tutte ste cose qua, per favore. Dai, aiutami pure tu“. Subito dopo, gli ha chiesto di recarsi in sala per un’esibizione. Dopo averlo osservato con attenzione, non ha potuto fare a meno di lodarlo con molti complimenti. In particolare, è rimasto colpito dal suo passo a due.

A parer suo, ha fatto dei grandi progressi. Non è da tutti sviluppare un simile controllo dopo così pochi mesi di studio: “Richiede una dinamica a pari livello di una variazione. Te lo dico io. Quindi, sii consapevole di quello che tu hai. Consapevole di quello che ti manca per arrivare a spaccare“.

Emanuel Lo, alla fine, gli ha chiesto di entrare nella squadra e di lasciare Raimondo Todaro. Gli allievi sono apparsi entusiasti per questa svolta. L’unico ad aver assunto un’espressione dispiaciuta è stato Kumo. Il ragazzo, infatti, sta rischiando seriamente di non poter accedere al Serale. Anche il pubblico ha puntato il dito contro l’insegnante per questo motivo.