Amadeus e la strana richiesta in diretta del concorrente di Affari tuoi: accade davanti a tutti

Al termine di una delle ultime puntate del gioco dei pacchi, è successo davvero di tutto: i telespettatori sono rimasti letteralmente di stucco.

Una gara da dimenticare quella di Alessandro e Silvia, concorrenti che hanno rappresentato la Calabria di recente ad Affari tuoi. La coppia proveniente da Bocchigliero, in provincia di Cosenza, si è infatti lasciata sfuggire l’occasione di portare a casa un bel gruzzoletto. A pochi secondi dal termine, decidono di giocarsi il tutto per tutto con ‘La regione fortunata’: quello che succede dopo ha dell’incredibile. Anche il padrone di casa Amadeus viene colto di sorpresa.

Una richiesta insolita che ha lasciato di sasso sia il pubblico presente in sala che quello seduto comodamente sul divano di casa. Il valore del montepremi finale ammonta a ben 50mila euro, i due scelgono di puntare sulla regione Toscana. Tutto bene, fino a che in corsa non rimane appunto la loro e il Trentino-Alto Adige; infine, il verdetto insindacabile estratto dal conduttore dall’ormai celebre busta blu. Visibilmente commossa, la donna, non trattiene l’emozione, allora prende la parola il marito e chiede: “Possiamo?”.

Tra le puntate più avvincenti della stagione di Affari tuoi rientra sicuramente quella che ha visto protagonisti Alessandro e Silvia, rappresentanti della Calabria provenienti da Bocchigliero, in provincia di Cosenza. La loro gara viene compromessa nelle ultime battute: invece che guardare dentro il pacco venti, quello che stringono tra le mani, decidono di proseguire e affrontare il gioco finale de ‘La regione fortunata’.

Sfortunatamente per loro la scelta si rivela infelice, puntano sulla Toscana ma nella busta blu di Amadeus c’è il Trentino-Alto Adige. A quel punto scattano i ringraziamenti da parte del padrone di casa: “Facciamo partire un grande applauso per Alessandro e Silvia da Bocchigliero, in provincia di Cosenza”.

Tuttavia, non è finita qui, perché la coppia ha un’ultima richiesta per il conduttore, che quasi non sa cosa rispondere. Attimi di imbarazzo davanti alle telecamere, la scenetta non è passata inosservata. “Grazie a te, possiamo farci una foto?”, gli chiedono e lui, dopo qualche secondo di incertezza, si concede allo scatto: “Assolutamente sì”.