Altro che fuoco di paglia! Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua super innamorati: il gesto social scatena il web

Una love story che produce tutt’oggi un certo scetticismo. Eppure, Roberta e Alessandro sembrano davvero innamorati.

Roberta Di Padua ha ceduto nuovamente alla tentazione, scegliendo di affidare il suo cuore ad un ex fidanzato di Ida Platano. Dopo la tragica fine della relazione con Riccardo Guarnieri, la dama di Cassino si è concessa una seconda possibilità. L’oggetto del desiderio? Alessandro Vicinanza. Quest’ultimo – un po’ spinto da Maria De Filippi, un po’ stanco dei ripetuti attacchi consumati in centro studio – ha chiesto alla femme fatale di Uomini e Donne di lasciare il programma per vivere il rapporto lontano dallo sguardo indiscreto di parterre e telespettatori di Canale 5.

Roberta ha parlato di un “filo”, qualcosa che inspiegabilmente dominava la sua mente. Questo persino quando il cavaliere di Salerno era impegnato a trascorrere il suo tempo in compagnia dell’eterna rivale, ora sul trono. Di Padua è però riuscita, attendendo più di un anno, a conquistare l’attenzione e l’amore di Vicinanza.

Si è lasciata alle spalle i vecchi dissapori. Una rinnovata serenità che l’ha convinta (incredibile, ma vero) ad invitare Ida Platano a prendere un caffè. Le discussioni tra donne per un uomo, effettivamente, rappresentano una triste miseria ed ora Roberta ne è perfettamente consapevole.

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, una love story molto discussa

Accompagnati dallo scetticismo di Gianni Sperti (e non solo), Roberta Di Padua ed Alessandro Vicinanza hanno lasciato gli studi di Uomini e Donne. L’opinionista pugliese sostiene – con fervente convinzione – che la dama di Cassino tornerà a sedere nel parterre femminile abbandonata e affranta. È ancora presto per dirlo – Roberta e Alessandro sono fuggiti dal dating show da poche settimane – tuttavia, è doveroso riconoscerlo, gli ex protagonisti sembrano davvero innamorati.

Dediche d’amore, brani romantici condivisi sui social, stories affettuose. Roberta e Alessandro documentano, come di consueto, molti dei momenti vissuti insieme. Attualmente si trovano in montagna, avvolti dalla neve. E, tra una risata e l’altra, sembra che abbiano realmente trovato un equilibrio sentimentale ed una (a questo punto, meritata) serenità.

Vicinanza, proprio in merito a questo, ha condiviso una story su Instagram: in sottofondo si ascoltano le strofe di Più che posso di Gigi Finizio, Roberta si adagia affettuosamente al fidanzato e gli ruba un dolce bacio sulla guancia.

Nel frattempo Ida Platano prosegue con il suo percorso. Mentre quest’ultima non ha più affrontato l’argomento, Riccardo Guarnieri ha riservato un pensiero alla ex fidanzata. Ha sostenuto come Roberta si sia dimostrata autentica e genuina nei suoi confronti, augurandole il meglio. E non mancando di sottolineare la differenza tra la sincerità della dama di Cassino rispetto alla falsità dell’attuale tronista.