“Altri 2 mesi e sarei morta”, la (famosissima) conduttrice rivela il dramma che l’ha travolta

Una famosissima conduttrice lascia tutti senza parole con una confessione drammatica: ecco chi è e cosa le è accaduto.

Il mondo dello spettacolo è pieno di sorprese che, alle volte, si possono presentare come una sorta di conto salato da pagare. Non è tutto oro ciò che luccica, come direbbe qualcuno, quello che noi vediamo solitamente non è sempre la realtà; alcuni personaggi potrebbero soffrire davvero moltissimo ed è il caso di una conduttrice famosa: andiamo a scoprire nel dettaglio di chi si tratta.

Spesso siamo attratti dal mondo dello spettacolo perché vediamo nelle celebrità qualcosa che noi non abbiamo – magari fortuna, ricchezza, grinta e tante caratteristiche che vorremmo possedere anche noi. Purtroppo, però, diversi personaggi che hanno segnato un’epoca hanno sofferto molto e hanno rischiato anche la vita per problematiche che abbiamo conosciuto solo anni dopo, attraverso le interviste a cui hanno preso parte.

La televisione e il cinema sono fatti da celebrità che hanno tutto (ai nostri occhi), ma che possono soffrire molto. Se vogliamo prendere un caso specifico, ed è quello che andremo ad analizzare nel nostro articolo, la confessione fatta qualche tempo fa ai microfoni di un’importante testata giornalistica dalla meravigliosa Enrica Bonaccorti è un esempio. Vi racconteremo nel dettaglio cosa è successo alla conduttrice.

Enrica Bonaccorti, dramma e dolore: cosa ha raccontato

Nonostante la bravura e la semplicità di una conduttrice che ha segnato un’epoca, ospite a Verissimo, programma presentato dalla splendida Silvia Toffanin, Enrica Bonnacorti ha voluto parlare nello specifico di un dramma che ha vissuto e che ha segnato profondamente la sua vita: andiamo a vedere cosa le è accaduto.

La donna ha avuto problemi al cuore, tanto da subire un intervento durato ben otto ore. Enrica ha deciso di raccontare quanto affrontato, cercando di dare forza a coloro che stanno attraversando la sua stessa esperienza, senza dimenticare quanto sia stata fortunata: “Ancora un paio di mesi e potevo andarmene”.

La Bonnacorti ha spiegato: “È iniziato tutto perché mi sentivo stanca, avevo il fiato corto. Il giorno prima del ricovero avevo un incontro col notaio, ma non sono riuscita a fare le scale. La notte mi sono sentita male, sono riuscita ad arrivare nella stanza di mia figlia per chiedere aiuto. Non ricordo più niente”.

“Mi sono risvegliata in clinica. I medici inizialmente pensavano che fosse un problema a un rene, mi operarono di calcoli” ha proseguito, aggiungendo: “Poi dalle analisi sono emersi i problemi al cuore. Era completamente intasato, con le arterie ostruite. Ho subito un intervento di 8 ore, devo ringraziare il professor Bassetti e il dottor Lauria, oltre agli infermieri”. Oggi Enrica Bonnacorti sta meglio, ma questa esperienza l’ha segnata per sempre.