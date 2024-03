Alessia Mancini presenta la cognata e il web va in delirio: bellissime – Video

Chi è la cognata di Alessia Mancini? La celebre showgirl l’ha presentata in un video, scatenando le reazioni dei fan sul web.

Quello di Alessia Mancini è uno dei volti più amati della televisione italiana. Con la sua bellezza e dolcezza innate, la showgirl originaria della provincia romana è diventata una vera star per il grande pubblico.

La fama, per lei, è arrivata in giovanissima età quando, a soli 16 anni, ha debuttato sul piccolo schermo a Non è la Rai. Qui l’artista si è fatta conoscere non soltanto per il suo fascino, ma anche per la simpatia e per il talento che ha dimostrato di avere. Con il tempo, la Mancini ne ha fatta di strada, arrivando a diventare una una celebrità a tutti gli effetti.

Oggi il pubblico conosce Alessia per merito sia dei successi collezionati sul piccolo schermo che della notorietà conquistata nel mondo dei social. La bella showgirl, infatti, vanta un profilo Instagram che tiene costantemente attivo, per mezzo delle foto e dei video che spesso condivide. Proprio online sono apparse alcune immagini della Mancini insieme alla splendida cognata, ma di chi si tratta?

Alessia Mancini, le immagini insieme alla cognata conquistano il web

Il suo nome è Francesca e anche lei è molto famosa sui social, con un profilo Instagram che ha un seguito non di poco conto. La giovane donna è una vera artista con i dolci e, come si vede dalle immagini sul web, è bravissima a realizzare torte in pasta di zucchero, bellissime e super colorate. Le due si sono cimentate ai fornelli con una ricetta tanto diffusa quanto complessa da realizzare: le zeppole di San Giuseppe.

Alessia e Francesca hanno registrato una diretta nella cucina di quest’ultima, riprendendosi mentre preparano insieme le zeppole in occasione di una giornata speciale. Nel corso del video, le due hanno pensato prima alla crema pasticciera con cui farcire i bignè, per poi cucinare le zeppole vere e proprie e, infine, la salsa ai frutti rossi per decorare i tipici dolci della festa del papà. Come si legge nei commenti, la ricetta è piaciuta parecchio ai fan.

View this post on Instagram A post shared by Alessia Mancini (@alessiamanciniofficial)



Inoltre, in tantissimi non hanno potuto fare a meno di notare la straordinaria bellezza delle due. Alessia e Francesca condividono i modi di fare dolci e calmi, la voce tranquilla e l’amore per la cucina. La Mancini è talmente amante dei fornelli da aver pubblicato un libro dal titolo Il sorriso è l’ingrediente segreto. Ricette golose e beauty tips, diventato ormai un best seller.