Alena Seredova, la figlia Vivienne è cresciuta ed è identica a lei: bellissima e dolcissima

Com’è diventata la figlia di Alena Seredova? La piccola Vivienne ormai è cresciuta e somiglia sempre di più alla sua splendida mamma.

Con una bellezza come la sua è difficile non farsi notare, e questo Alena Seredova lo sa molto bene. Arrivata in Italia direttamente dalla Repubblica Ceca, la splendida modella ha conquistato tutto con il suo fascino incredibile.

In men che non si dica quello di Alena Seredova è diventato uno dei volti più amati a livello nazionale, portando la splendida modella ceca a posare per i brand più amati in assoluto. Negli anni, però, non si è limitata solo alle passerelle ma ha deciso di approdare nel mondo dello spettacolo, cimentandosi anche nella recitazione.

Oggi tutti conoscono la splendida Alena non soltanto per la sua ricchissima carriera artistica ma anche e soprattutto per la sua incredibile popolarità. Con il tempo la Seredova è finita spesso nel mirino del gossip, in particolare per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Oggi è mamma di due giovani ragazzi e di una splendida bambina di nome Vivienne. Com’è la figlia della modella?

Alena Seredova presenta la sua splendida figlia

Come già accennato, la Seredova è mamma di tre splendidi figli. I primi due sono nati dalla lunga relazione che la modella ceca ha avuto con Gigi Buffon. Dopo la separazione, la bella Alena si è sposata con Alessandro Nasi, noto imprenditore. Dalle nozze è nata la piccola Vivienne Charlotte, che oggi ha quasi 4 anni. La bimba è una vera meraviglia, come si vede dalle foto che la sua celebre mamma pubblica spesso sui social.

Qui la Seredova è una star a tutti gli effetti, complici non solo le foto ma anche i video che condivide. Proprio sul suo profilo Instagram sono apparse le immagini di una vacanza di famiglia, che la bella Alena ha fatto di recente. Dagli scatti si vede la modella ceca con il marito Alessandro Nasi e la piccola Vivienne, che assomiglia sempre di più alla sua splendida mamma.

Fatta eccezione per i capelli biondi, infatti, la piccola è la fotocopia di Alena, dalla quale ha ereditato il viso dolce e lo sguardo vispo. Oltre alla piccola Vivienne, la Seredova è già mamma di due ragazzi di 17 e 15 anni. Il primogenito della modella e dell’ex portiere ha deciso di seguire le orme paterne, dedicandosi alla sua più grande passione: il calcio. Secondo quanto riportato da sprintesport.it, prossimamente Louis Thomas Buffon giocherà nel Pisa.